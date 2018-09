Echinocţiu de toamnă. Ce trebuie să ştii despre echinocţiu şi care este semnificaţia spirituală. Ce ritual să faci de echinocţiu

Echinoctiu de toamna. In fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie are loc echinoctiul de toamna. Echinoctiul… [citeste mai departe]