- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit vineri, la sedinta CExN al partidului vot majoritar de incredere la sefia formatiunii, au relatat surse politice pentru MEDIAFAX. Astfel, 60 de voturi au fost pentru sustinerea lui Liviu Dragnea, fata de 8 impotriva.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a ironizat pe cei care au redactat scrisoarea si a spus ca se doreste alinierea cu SRI si DNA, dar si sa inceteze atacurile la adresa lui Klaus Iohannis. Mai mult, Dragnea a subliniat ca va vorbi „bine“ si „apasat“ in Comitetul Executiv.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a oferit, miercuri, pe holurile Parlamentului, prima reacție in scandalul generat de scrisoarea prin care se cere demisia sa de la șefia partidului și a Camerei Deputaților. Intrebat daca va da curs solicitarii de a-și demisia din PSD și din Camera Deputaților, Liviu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa unor miniștri din Guvernul Dancila și anunța o ampla remaniere guvernamentala. Voit sau mai puțin voit, Dragnea o prinde și pe Olguța Vasilescu, unul dintre fidelii sai, in malaxorul de critici aduse la adresa miniștrilor.”Cu PSD-ul…

- Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai PSD Se incearca in ultimele zile acreditarea in spațiul public a ideii ca in partid are loc un razboi intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decat de pierdut. In realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi incerca…

- Razboiul spionajului din PSD. Președintele social-democraților a raspuns nervos la intrebarile jurnaliștilor referitoare la acuzațiile Gabrielei Firea, despre spionajul din PSD. Intrebat daca in interiorul partidului exista Statul Paralel, așa cum a afirmat primarul Capitalei, Liviu Dragnea s-a aratat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat luni revenirea pe scena politica a lui Gabriel Oprea si a UNPR, aratand ca, daca in acest fel ii raspunde lui ''statul paralel'' la avertismentele adresate in ultima perioada, inseamna ''ca sunt in continuare slabi''.…