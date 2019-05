Dragnea a fost dat de gol. De ce a anulat mitingul de la Romexpo

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca el a decis ca mitingul programat in Bucuresti pentru saptamana viitoare, la Romexpo, sa fie anulat. Cristian Tudor Popescu a explicat la Digi24 care este motivul real al acestei hotarari: frica. Poate Liviu Dragnea s-a temut sa nu pateasca ce a patit Ceausescu…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca partidul nu va organiza un miting pe 22 mai, la Romexpo, in Capitala. Acesta a spus ca social-democrații nu au dorit blocarea traficului din București și ca fiecare județ urmeaza sa aiba cate doua mari intalniri pe zone."Am…

- Liberalii îi cer președintelui Consiliului Județean Iași, pesedistul Maricel Popa, sa prezinte facturile și dovada plaților pentru serviciile prestate de catre Teatrul Luceafarul si ansamblul folcloric al CJ la mitingul PSD la care a participat Liviu Dragnea, alaturi de Viorica Dancila și mai…

- Lia Olguța Vasilescu a vrut sa arate ca PNL se afla in eroare și a publicat mai multe fotografii de la mitingul PSD de vineri de la Craiova. Mai mult decat atat, ministrul a publicat imagini prin care a demonstrat cum arata și un miting PNL. In dreptul pozelor de la mișcarea de strada a PNL,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis participantilor la mitingul de la Craiova de vineri ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa raspunda pentru „casele furate” si l-a acuzat pe seful statului ca vrea sa distruga PSD. „Asta este PSD, asta e partidul pe care Iohannis si clica lui vrea sa-l distruga.…