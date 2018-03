Dragnea a explicat motivul pentru care Ion Iliescu a lipsit de la Congresul extraordinar al PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului. Dragnea a declarat, intr-o emisiune la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca i-a fost ”drag” ca la congresul extraordinar al partidului a fost insotit de partenera sa de viata, Irina Tanase, tinand sa precizeze ca ”inca” nu a cerut-o in casatorie, iar inelul pe care aceasta il purta era doar un cadou de 1 martie.…

- Dragnea raspunde zvonurilor despre casatorie: ”De mult timp am vazut ca fiecare vrea sa fie nașul meu”, a raspuns in gluma, liderul PSD, dupa prima ședința a conducerii partidului. Premierul Viorica Dancila afirma, duminica seara, ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Dragnea, in cazul unei casatorii…

- Viorica Dancila crede ca este o ”scapare” ca de la congresul PSD au lipsit fostii presedinti de partid. "Cred ca a fost o scapare, am toata aprecierea pentru fostii presedinti ai partidului. A fost o scapare acest lucru. (...) Nu puteam eu sa fac invitatii", a aratat premierul Viorica Dancila.…

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat la Congresul PSD de sambata, deși era in țara. "Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu si…

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters, el remarcand faptul ca in ”discursul paranoic al lui Dragnea” nu au existat „stanga”, „social-democratie” sau „european”. Ponta mai spune ca si-au fraudat votul la propriul congres si au asezat-o pe Viorica Dancila…

- Fostul lider PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat, sambata, la Congresul partidului, asa ca, fiind la Cornu, nu a urmarit cu mare atentie ce s-a intamplat la Sala Palatului. Adrian Nastase si Liviu Dragnea sunt in relatii reci.

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegați social-democrați din intreaga țara și-au exprimat votul și au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie președintele executiv…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. "Nu am vazut protestele, nici nu le-am auzit. Eram in sala, imi pare rau, imi cer scuze.. Eu am venit la acest congres unde erau 4.000…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. "A fost o zi, dar nu foarte lunga, asa cum era pe vremuri.…

- Liviu Dragnea a anuntat ca legile justitiei si madificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare. Prezenta-SURPRIZA la Congresul PSD: Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, in primul rand la Sala Palatului "Asa cum spus si anul trecut, pana…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud Est, la Congresul extraordinar al partidului, care are loc sambata la Sala Palatului din București. Au fost 623 voturi pentru și 8 voturi nule. Sistemul ''ticalos'' trebuie…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- UPDATE ora 15:00 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat sambata, de la tribuna Congresului PSD, pentru crearea unui consens politic interpartinic pentru realizarea unui proiect de societate, respectiv pentru ‘un dialog sincer’, apreciind in context ca un ‘discurs al urii a invadat televiziunile,…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se adreseaza in aceste momente membilor prezenti la Sala Palatului pentru Congresul formatiunii. La sosire, liderul social-democratilor a demonstrat care este unul dintre secretele popularitatii sale.

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". Victor Ponta…

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a ajuns la Congresul PSD de la Sala Palatului, iar primul mesaj transmis a fost unul de unitate, un apel la calm. De asemenea, Firea s-a referit si la viitorul presedinte al PSD, desi azi nu se pune in joc functia ocupata de Liviu Dragnea."Eu…

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar care a fost convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa…

- Liviu Dragnea a anunțat schimbari majore in PSD. Președintele PSD ca in cadrul Congresului Extraordinar al PSD vor fi aleși 16 vicepreședinți, 8 femei și 8 barbați. Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a comentat acest subiect.

- Liviu Dragnea: PSD nu mai accepta intrigi mici pentru functii si functioare Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Sedinta prelungita a Comitetul Executiv National al PSD, la care se pregateste Congresul extraordinar din 10 martie al partidului, când Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Conducerea PSD convoaca un congres extraordinar Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Biroul Permanent National al PSD a stabilit miercuri, 21 februarie, ca pe 10 martie va avea loc Congresul extraordinar al partidului, eveniment care se va desfasura la Sala Palatului…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- VREA RECONFIRMARE… Liviu Dragnea anunta Congres in PSD, in luna martie. “Voi cere vot pentru mine, ca presedinte al partidului”, spune Dragnea. Un bun prilej pentru unii dintre baronii locali sa-si arate atasamentul fata de presedintele actual al partidului, cel care isi elimina fara scrupule opozantii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Partidul Social Democrat este un butoi cu pulbere și explozia nu va intarzia sa apara. Deși in public președintele PSD, Liviu Dragnea, neaga ca ar exista grupari in cadrul partidului: ”In fiecare zi citesc pe stiripesurse ca sunt grupari in PSD!”, spunea șeful PSD acum cateva saptamani.Lovitura…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…