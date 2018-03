Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, la ieșirea de la ICCJ in dosarul in care este judecat alaturi de fosta soție, Bombonica Prodana, ca a aflat in aceasta dimineața despre decizia acesteia de a-și plati prejudiciul din dosar.”Am aflat in aceasta dimineața”, a raspuns sec, Liviu Dragnea.…

- Avocatul Toni Neacșu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana, a declarat la plecarea de la ICCJ ca fosta soție a lui Liviu Dragnea a achitat doar 33 de mii de lei, partea sa din intreg prejudiciul reținut in caz. El a aratat ca Bombonica Prodana, chiar daca a achitat prejudiciul, nu recunoaște vinovația,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman La intrare in sediul instantei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa "asa se mai ridica cortina".

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un om deosebit, cu bun simt, care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, informeaza Agerpres.ro.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. "Nu am vazut protestele, nici nu le-am auzit. Eram in sala, imi pare rau, imi cer scuze.. Eu am venit la acest congres unde erau 4.000…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.

- Congresul PSD. Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea tarii, fapta grava Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic fata de cei care si-au manifestat nemultumirea privind prezenta crescuta a femeilor conducerea in PSD, afirmand ca la urmatorul Congres social-demoratii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins vineri posibilitatea ca Principesa Margareta sa fie candidata PSD pentru presedintia Romaniei la alegerile din 2019. "Nu, categoric nu", a raspuns Dragnea la o intrebare pe aceasta tema.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la afirmatiile lui Gabriel Oprea, ca nu stie ce l-a apucat pe acesta sa faca „o asemenea greseala”. „Am citit acest editorial al domnului Oprea si nu credeam ca poate sa faca o asemenea greseala. Dupa Congres o sa povestesc cum…

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care “a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal”. Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el era ministru…

- "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul meu i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea. Acest ajutor a fost decisiv…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- PSD Prahova și-a desemnat delegații pentru Congresul extraordinar al PSD Organizația județeana PSD Prahova a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD și cei 118 delegați la Congresul PSD care va avea loc pe 10 martie la București. Totodata, PSD Prahova iși reafirma increderea și sprijinul…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, poate sta liniștit in ceea ce privește Bistrița. Daca se vehicula ideea unui vot de reconfirmare a sa in fruntea partidului, Emil Radu Moldovan spune ca din partea sa are toata susținerea. Mihai Fifor, ministrul Apararii, este de aceeași parte cu președintele Consiliului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca e nevoie sa se ajunga la referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei pentru ca este o chestiune ceruta de milioane de romani, sustinand ca isi asuma sa fie considerat conservator la Bruxelles din aceasta cauza,

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru „minciunile” spuse la adresa lui. „Am primit dovada scrisa:…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- USR a afirmat vineri ca ministrii din Guvernul Dancila “sunt o bataie de joc fara precedent in istoria tarii”, iar revenirea in functie a Rovanei Plumb si mentinerea vicepremierului Paul Stanescu in noul Cabinet arata ca PSD ignora criteriile de integritate. Presedintele formatiunii spune ca singurul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune o varianta de guvern cu trei vicepremieri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, cei trei vor fi Paul Stanescu, Gratiela Gavrilescu si Viorel Stefan, care ar urma sa fie vicepremier fara portofoliu, ...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Presedintele nerecunoscut de la Tirapsol, Vadim Krasnoselskii, considera ca intentia Chisinaului de a angaja o companie internationala de avocatura pentru a estima prejudiciul adus de armata rusa din Transnistria nu are perspective.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Apele au inceput sa se agite din nou in jurul declaratiei 600, document ce ar trebui completat si depus de o parte din persoanele care obtin venituri din activitati independente. Dupa ce au aparut numeroase voci care au contestat utilitatea formularului si au acuzat ca nu face decat sa mareasca birocratia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca social-democratii nu intentioneaza sa dezincrimineze abuzul in serviciu si ca nu este de acord cu declaratiile facute de deputatul PSD Catalin Radulescu in acest sens.

- In PSD se duce o lupta pentru determinarea taberelor, iar dupa mesajele pro-Liviu Dragnea, acum incep sa apara și mesajele favorabile lui Mihai Tudose. Președintele PSD Buzau și al CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, iși declara susținerea totala pentru Tudose.Citește și: ASALTUL final al taberei…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anuntat, vineri seara, ca i-a solicitat lui Liviu Dragnea convocarea Comitetului National Executiv (CEX) pentru saptamana viitoare, cjhiar luni sau marti, pentru "a lamuri situatia din partid", scrie news.ro. Acesta a invocat o "ruptura evidenta" si "o autonomizare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este „posibil” ca in 2018 sa faca pasul și sa se casatoreasca.In vara, Liviu Dragnea declara tot pentru Antena 3 ca iubește o „fata blonda”. „Fata blonda” se numește Irina Alexandra Tanase și are 25 ani, fiind mai tanara cu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea susține ca actuala coaliție PSD-ALDE ar foi implementat programul de guvernare, deși au fost multe „razbunari” si „fumigene” in acest an „foarte tensionat”. „Deci, sunt si satisfactii pentru ca ceea ce am promis s-a realizat intr-o mare masura si suparari pentru atmosfera…