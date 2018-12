Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a declarat, duminica, dupa Consiliul Național al PSD, ca motivele pentru care il acuza pe președintele Klaus Iohannis pentru inalta tradare vor fi cuprinse in plangerea penala. Iodache a refuzat sa spuna cand va fi depusa plangerea penala, transmite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, duminica, la reuniunea Consiliului National al PSD, depunerea unei plangeri penale pentru inalta tradare pe numele lui Klaus Iohannis. ‘Iohannis, care tradeaza interesele Romaniei, spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita…

- Liderul PSD le-a cerut, duminica, social-democratilor Mircea Draghici si Florin Iordache, ca, dupa Anul Nou, sa depuna plangere pentru inata tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis pe motiv ca a sustinut „in repetate randuri” ca nu suntem pregatiti pentru a prelua presedintia Consiuliului Uniunii…

- Liderul PSD le-a cerut, duminica, social-democratilor Mircea Draghici si Florin Iordache, ca, dupa Anul Nou, sa depuna plangere pentru inata tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis pe motiv ca a sustinut „in repetate randuri” ca nu suntem pregatiti pentru a prelua presedintia Consiuliului Uniunii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, duminica, la Parlament, ca in 2019 sa se depuna o plangere pentru inalta tradare impotriva președintelui... The post Liviu Dragnea a cerut PSD acuzarea oficiala a lui Klaus Iohannis pentru inalta tradare appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele PSD Liviu Dragnea a cerut, duminica, la Parlament, ca in 2019 sa se depuna o plangere pentru inalta tradare impotriva președintelui Klaus Iohannis.„Iohannis tradeaza interesele Romaniei, spune ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, este act de tradare…

- ”Astazi a fost o incercare de forta de a da jos presedintele Camerei Deputatilor. Stim ca urmeaza un an electoral, ca tot acest stat paralel nu face altceva decat sa ne aduca in postura de a nu avea un candiat viabil in campania electorala, dar ce mi se pare mai ingrijorator decat orice sunt cele…

- Ludovic Orban a declarat sambata la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca nu comenteaza deciziile justitiei si ca nu i s-a comunicat rezolutia DIICOT in cazul clasarii dosarului deschis in urma plangerii pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila. "Nu sunt un om politic care sa…