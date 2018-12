Dragnea a cerut plangere impotriva lui Iohannis si a vorbit de amnistie si gratiere

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea le-a cerut lui Florin Iordache, Tudorel Toader si Mircea Draghici sa depuna plangere penala impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Dragnea considera ca Iohannis a comis inalta tradare pentru ca a declarat ca Romania nu e pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. ”In ultima perioada,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut un discurs foarte virulent, duminica, la ședința Consiliului Național al PSD, in cursul caruia i-a cerut lui Mihai Draghici, trezorierul PSD, și lui Florin Iordache, fostul ministru al justiției, sa depuna plangere penala pentru inalta tradare impotriva președintelui…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache, caruia Liviu Dragnea i-a cerut sa depuna plangere penala pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Iohannis, a declarat, dupa Consiliul Național al PSD, ca motivele pentru care il acuza pe șeful statului de inalta tradare vor fi cuprinse in plangere.…

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- La aproape doi ani dupa controversata OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada, Liviu Dragnea i-a cerut raspicat ministrului Justitiei sa prezinte cat mai repede un proiect privind amnistia si gratierea, la cea mai recenta ședința PSD. Dragnea a spus ca cel care s-a opus acestui proiect…

- Digi24.ro anunța, citand surse politice, ca Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Justitiei sa prezinte cat mai repede un proiect privind amnistia si gratierea. Presedintele PSD spune ca cel care s-a opus acestui proiect pana acum a fost Paul Stanescu. Potrivit Digi 24, Dragnea il acuza pe Tudorel…

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, o soluție pentru amnistie și grațiere pana la finalul acestui an, in caz contrar mandatul sau va fi pus in discuția CEX al PSD, au declarat surse social-democrate.

- Pe langa atacul lansat – in termeni duri – la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dar dupa ce a criticat pasul facut de ministrul Justitiei, in privinta cererii de revocare a lui Augustin Lazar din fruntea Parchetului General, Klaus Iohannis a dat un raspuns unei intrebari care i-a preocupat pe…