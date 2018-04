Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi a spus in mai multe randuri ca este gata sa plece din țara, iar dupa victoria de la Giurgiu a oferit un nou motiv care l-ar putea impinge sa paraseasca Liga 1 pentru un proiect la un club din strainatate.

- Edi Iordanescu, 39 de ani, a decis sa plece de la Astra, echipa la care a venit in vara, din cauza situației echipei și dupa ce a fost criticat de mai multe ori de patron. Iordanescu a lasat echipa din Giurgiu pe locul 5 in play-off, cu 22 de puncte. In ultim perioada, dupa ce Astra s-a calificat in…

- A fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice", sustinuta de USR. Intr-o perioada de sase luni, initiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel putin 21 de judete din tara. Cei 19 membri ai comitetului…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre situația mijlocașului Olimpiu Moruțan și a spus ca acesta este foarte afectat de eliminarea din meciul Romania U19 - Ucraina U19, 1-2. "L-am laudat cand merita laudat, dar l-am și criticat cand trebuia criticat. Acum il susțin. Eu am vorbit…

- Selecționerul Cosmin Contra continua reconstrucția naționalei de fotbal a Romaniei cu un amical impotriva Suediei, echipa care a oprit-o din drumul catre CM 2018 pe Italia. Partida de pe stadionul "Ion Oblemenco" reprezinta a doua intalnire dintre "tricolori" și Suedia dupa victoria dramatica obținuta…

- 28 la suta dintre jucatorii convocați la primele patru loturi naționale au trecut prin mainile lui Gheorghe Hagi, cinci dintre ei fiind decisivi in meciurile Romaniei de sambata seara. Fotbalul romanesc da din nou semne de bucurie in ceea ce privește echipele naționale. ...

- Romania este țara unde se inregistreaza cea mai mare rata a utilizatorilor de rețele sociale și aplicații de mesagerie online au incredere in știrile și informațiile accesate prin intermediul acestora – 59%, comparativ cu 36% media UE 28. La polul opus se afla respondenții din Italia, Germania și Austria,…

- Pericol de inundații pentru 11 județe din Romania! Hidrologii au emis o avertizare de cod galben de inundații pe rauri, pentru județele: Constanța, Tulcea, Buzau, Giurgiu, Dambovița, Argeș, Teleorman, Pșt. Valcea, Dolj și Mehedenți.

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Nicolae Stanciu a cucerit presa din Israel cu prestația sa din victoria obținuta de Romania, scor 2-1. Yedioth Ahronoth, o publicație din Israel, a criticat dur jocul adversarilor Romaniei. "Antrenorul interimar, Alon Hazan, nu a putut schimba fața formației. Israel a avut același joc fad, lipsit de…

- Romania obține o victorie importanta in Israel, acolo unde s-a impus cu scorul de 2-1. In ciuda faptului ca este doar un meci amical, victoria este una care vine dupa patru infrangeri consecutive, fara gol marcat in fața Israelului.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui…

- O victorie diseara ne-ar putea duce la CE U19, de unde 5 din 8 echipe merg la Mondialul U20. Acolo n-am mai fost de 19 ediții, cand am luat bronzul in Australia. Romania are doua repere la nivel de juniori. In 1962, la CE U18, organizat chiar la noi, "tricolorii" au caștigat titlul european. Apoi, 19…

- Senatorul Ionuț Vulpescu a depus la Senat un proiect legislativ prin care ziua de 11 iunie va fi declarata Ziua Revoluției Romane de la 1848 și a Democrației Romanești. Potrivit proiectului de lege, in 11 iunie autoritațile administrației publice centrale și locale pot organiza manifestari și acțiuni…

- Legea nr.186/2016, privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, a creat posibilitatea cetațenilor care nu indeplineau condițiile de vechime in munca potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și nu aveau calitatea…

- Curentul unionist reprezinta un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova, a declarat presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat la 19 martie postului Radio Europa Libera. El a subliniat ca, desi mai multe persoane i-au comunicat intentia de a iesi pe 25 martie in…

- Cosette Chichirau, deputat USR, a fost in zona Salii Palatului in timpul Congresului PSD și susține ca ce a vazut este un lucru periculos, un episode care amintește de comunism. Deputatul USR susține și ca ar trebui ca opoziția sa iși faca un mesaj mai clar ca sa creasca. „Am vazut ceva foarte periculos…

- Cupa Romaniei 2018 la rugby, semifinale: Timișoara Saracens – CSM București (azi, ora 14.00) și Știința Baia Mare – Steaua (sambata, ora 14.00). Primul meci se joaca pe stadionul Arcul de Triumf din București, celalalt – pe Arena Zimbrilor, din Baia Mare. Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens,…

- La Bucuresti, Dragnea nu dupa gratii era, ci reales la al 15-lea congres. PSD s-a retras in propriul sau trecut si anunta nivelarea internetului, cenzura si legi antidefaimare. Ce-i de facut? Eu unul, mai rezist.

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca spera ca fostul sau coleg de la echipa nationala "sa duca Romania acolo unde ii este locul". "Este momentul lui Ionut Lupescu. Il…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale, arata Mediafax.Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia comunitatilor minoritare. Aceasta realitate, repetata deseori si in multe foruri, este sustinuta, inca o data de ultimul raport al Consiliului Europei. Uniunea saluta concluziile Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, in care se…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai au facut un meci foarte bun cu FC Botosani, scor 2-1, in Liga I, apreciind ca acestia au potential pentru a intra in play-off-ul Ligii I. "Am aratat ca avem talent, am jucat bine, am marcat, mental al stat bine,…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede ca cel care va castiga alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal trebuie sa-si propuna sa depaseasca performantele atinse de generatia din care face parte.Gheorghe Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa in Mamaia, in…

- Acesta i-a trimis o scrisoare deschisa sefului Camerei Deputatilor. 'Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initiat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…

- Publicatia germana Die Zeit scrie despre campania uriasa de manipulare pe care PSD si Dragnea o deruleaza in Romania pentru a sabota lupta anticoruptie. Articolul se intituleaza „Cu coruptia alaturi”....

- In sistemul public din Romania sunt prea mulți angajați. Constatarea ii aparține ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici. Intr-o emisiune televizata, acesta a mai spus ca s-a ajuns in situația ca mai mulți sa controleze decat sa lucreze.Traian Basescu continua ofensiva la adresa lui Dragnea:…

- Un tata din Giurgiu spune ca se afla la capatul puterilor. Fiica lui de 17 ani este gravida in sapte luni si habar nu are cu cine. Barbatul isi acuza sotia ca nu a avut grija de fata. Situatia familiei este una disperata. Cei trei traiesc de pe o zi pe alta, in conditii greu de descris, intr-o singura…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Edilul municipiului Iași, Mihai Chirica, a comentat decizia social-democraților de a-l exclude din partid, anunțand ca va contesta masura. Chirica mai spune ca pentru excluderea sa s-au pronunțat „cei care au susținut Ordonanța 13 și revoluția fiscala și planul de reforma in justiție și celelate masuri…

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca luni, de la ora 19.00, in deplasare cu Universitatea Cluj. Dupa ce au pierdut etapa trecuta pe teren propriu in compania echipei CSM Slatina, antrenorii echipei brasovene spera sa reuseasca sa mobilizeze la maxim echipa pentru partida de la Cluj, una in care ambele…

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor,…

- 11.25: "Sunt epuizata, voi face teste pentru problemele medicale. Sper ca urmatoarea finala de Grand Slam sa o castig. Este trist ca nu am putut sa castig dar viata merge inainte. Este doar un meci de tenis. A fost greu, dar Caroline a meritat victoria", a declarat Simona Halep la revenirea in tara.…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a scris, miercuri, pe Facebook, ca „la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior”. Potrivit listei publicate de acesta, in județul Alba sunt 30 de astfel de unitați. Anunțul a fost facut la cateva ore dupa…

- Intre Madalin de la Giurgiu si Sorina Docuz, fosta sotie a primarului Robert Negoita, e dragoste mare, dar exista si alte legaturi! Casatoriti civil din toamna anului trecut, proaspetii soti sunt aproape de nedespartit, participand impreuna chiar si la intalnirile de afaceri! CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca "Romania este facuta de rusine" prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, adaugand totodata ca presedintele Klaus Iohannis nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistenta. "Presedintele Iohannis nu a incercat…

- Iubitorii handbalului din judet au umplut pana la refuz Sala Sporturilor din Zalau, pentru a asista la partida dintre HC Zalau si CSM Bucuresti, desfasurata miercuri seara si incheiata cu victoria oaspetelor, scor 30 – 24. Cu toate au au avut in fata o “multinationala”, in componenta careia se afla…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria". Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Ioan Niculae a luat o decizie surprinzatoare, joi dimineata, cand a decis sa-l trimita la echipa a doua pe Alexandru Ionita (24 de ani), cel mai bun jucator al Astrei, iar actiunea patronului de la Giurgiu complica foarte mult situatia si asa tensionata de la fosta campioana. Edward Iordanescu nu…