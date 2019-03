Stiri pe aceeasi tema

- Prsedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis luni un avertisment ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sugerand ca motiunea simpla impotriva acestuia, care urmeaza sa fie dezbatuta si votata saptamana aceasta de Parlament, ar putea fi adoptata.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a evitat sa spuna, luni, in Parlament, daca PSD il sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la motiunea simpla care se va dezbate saptamana aceasta, votul urmand a se da miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. Intrebat daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii…

- Liderul PNL de la Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca majoritatea PSD-ALDE a blocat nejustificat, „la ordinul expres al lui Liviu Dragnea”, moțiunea impotriva minsitrului Justiției, Tudorel Toader, care ar fi trebuit dezbatuta și votata in aceasta saptamana.Citește și: SURSE…

- Președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, susține ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ”ievoluat in ticaloșie” și a adus Romania ”in Epoca Borfașilor”. Reacția dura a lui Tomac vine dupa ce Executivul a adoptat o ordonanța de urgența care modifica legile Justiției.Citește și: ULTIMA ORA…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni marti intr-o ședinta care va avea loc de la ora 17,00. 'Vom avea un Comitet Executiv National in care vom discuta si despre propunerile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturi dupa 87 de zile in care domnul Werner Klaus Iohannis i-a refuzat in…

- "Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale. S-a pus in discuție sa dam și o ordonanța de urgența in acest sens. Eu cred ca ministrul Justitiei intr-o perioada rezonabila trebuie sa prezinte lucrurile premierului Viorica Dancila, sa nu mai amane. Aceste coduri trebuie adoptate. Nu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac extrem de dur la soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, pentru ca nu s-a prezentat la Parchetul General pentru a fi audiata. Dragnea i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa-l intrebe pe ”prietenul” Augustin Lazar de ce nu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis lui Tudorel Toader ca ”e frumos la PSD”, chiar de pe scena Consiliului Național. Ulterior, liderul PSD și-a continuat dialogul cu ministrul Justiției, in aplauzele salii.”Miza astazi la noi nu mai este ce face PSD, cum ne mai așezam noi in interiorul…