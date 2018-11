Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul european Petras Austrevicius se arata convins ca viitorul Moldovei este in Europa, chiar in Uniunea Europeana, insa nu poate spune cand se va intampla acest lucru. Nesiguranta sa este legata in particular de modalitatea in care guvernarea actuala de la Chisinau pune in aplicare Acordul de…

- Reuniti la Strasbourg, reprezentantii puterilor locale si regionale din Europa au relevat ca anularea rezultatului alegerilor primarului general al Chisinaului din 20 mai 2018 a generat „incertitudine si frustrare in randul populatiei, lipsa de incredere in institutiile statului”.

- Microsoft anunța numirea Violetei Luca in funcția de General Manager pentru operațiunile din Romania, incepand cu luna noiembrie a acestui an. Violeta Luca s-a alaturat Microsoft Romania pentru prima data in februarie 2015, ca Head of Strategy, pentru a conduce și coordona strategia locala de transformare…

- Sub deviza “Celebram Centenarul Marii Uniri, Cinstim valorile Romaniei”, Romfilatelia celebreaza prima emisie radiofonica romaneasca, prin introducerea in circulație a emisiunii de marci poștale Societatea Romana de Radiodifuziune, 90 de ani de existența. Radioul este promotor și susținator al culturii…

- Decizie luata in premiera intr-o instanța din Marea Britanie. Un cuplu din Leicester a fost condamnat la inchisoare deoarece aducea ilegal in Marea Britanie muncitori din strainatate. Un tribunal britanic i-a interzis sa mai recruteze personal, aceasta fiind prima astfel de sancțiune luata in cadrul…

- Actionarul CEC BANK S.A., Statul Roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, a hotarat modificarea statutului Bancii in sensul adoptarii sistemului splitat de conducere (separarea functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie de cea de Director General – Presedinte al Comitetului de…

- Securitatea in regiune, precum și provocarile de securitate și soluțiile promovate de autoritațile din Republica Moldova au fost discutate la intrevederea președintelui Parlamentului Andrian Candu cu Senatorul Ron Johnson, șeful subcomitetului pentru Europa și Cooperarea regionala

- Luna august a fost luna concertelor și spectacolelor de tot soiul.Primaria Oradea a organizat Ziua Diasporei, unde cap de afiș a fost concertul Loredanei. De asemenea, Primaria Oradea și Consiliul Județean au organizat impreuna Carnavalul Florilor, mai amplu ca oricand, in perioada 19 – 22…