Draghici isi retrage candidatura pentru functia de ministru al Transporturilor

- De aproape trei luni, guvernul Dancila nu are miniștri plini la Dezvoltare și Transporturi, propunerile fiind blocate de președintele Klaus Iohannis. Mircea Draghici era propus de Viorica Dancila pentru portofoliul Transporturilor dar a decis sa se retraga. ”Am luat decizia de a-mi retrage candidatura…

- Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca a decis sa-si retraga candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dupa o discutie cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, transmite Agerpres.

- "Nu am basca, la urmatoarea propunere imi voi pune basca pentru ca azi am transmis guvernului o copie dupa buletin ca sa se vada ca sunt cetatean roman cu domiciliul aici, cazierul judiciar, declaratia de interese etc. tot ce se stia dinainte avand in vedere cs deja am fost numita prin decret prezidential…

- Premierul a retrimis aceleași propuneri, pe Lia Olguța Vasilescu și Mircea Draghici. Astfel, preierul Viorica Dancila a trimis in cursul zilei de astazi un raspuns oficial la scrisorile prin care seful statului a prezentat motivarile privind respingerea nominalizarilor miniștrilor Transporturilor…