"Nu am nicio idee stabilita inainte in legatura cu asta, dar daca vreti mai multe informatii, pur si simplu intrebati-o pe sotia mea, ea ar trebui sa stie ... sper ca stie", a afirmat Draghi la ultima sa conferinta de presa la care a participat in calitate de sef al BCE.

In decursul anilor, el a fost solicitat in mod repetat pentru o functie politica in Italia, tara sa de origine, chiar pentru o potentiala pozitie de premier sau presedinte.

"Ma simt ca cineva care a incercat sa-si indeplineasca mandatul in cel mai bun mod cu putinta", le-a spus jurnalistilor Draghi.

El…