Dragana Radakovic si Dragoljub Bajic, invitati in spectacolul "Don Carlo" de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Zece tari europene au lansat, miercuri, in cursul unei reuniuni desfasurate la Paris, un plan de aparare militara a Uniunii Europene, Franta transmitand semnalul ca Europa este capabila sa isi garanteze propria securitate.

- Producția mondiala de vin va crește in acest an cu 12%, un rezultat pozitiv dupa un an 2017 afectat de condițiile meteo, care au adus producția la minimul a mai mult de doua decenii, informeaza Bloomberg, preluat de mediafax. Conform International Organisation of Vine and Wine, producția globala…

- Italienii și spaniolii iși incep saptamana cu alerte cod roșu de vreme proasta. Roma a fost acoperita de grindina, in mai multe orașe italiene, din Milano pana la Palermo, sunt inundații; la fel - in sudul Spaniei, unde e doliu dupa un pompier mort la datorie, in timpul

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franta, Italia si Germania, informeaza Eurostat, potrivit Mediafax. Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 ...

- Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 14 octombrie 2018, incepand cu ora 18:30, "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul…

- Echipele spaniole de salvare pe mare au salvat 675 de migranti in timpul weekendului intre Maroc si Spania, prima poarta de intrare a imigratiei ilegale in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al acestora, anunța AFP, citat de Agerpres.

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA. Valoarea totala a transferurilor in cele cinci ligi majore (Anglia, Germania,…

- Capitanul echipei de tenis a Frantei, Yannick Noah, si cel al Spaniei, Sergi Bruguera, au pareri diferite despre reforma Cupei Davis, care va intra in vigoare din sezonul viitor, relateaza AFP. Cu cateva zile inaintea semifinalei Franta - Spania, care va fi pentru perdanti ultima intalnire…