Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care sambata si-a omorat copilul, prin impuscare, dupa care s-a sinucis este Marius Frantescu, politist de la BCCO Pitesti, iar crima si suicidul au fost anuntate de sotia lui.

- Polițistul din Argeș care și-ar fi impușcat copilul și apoi s-ar fi sinucis fusese testat psihologic in ianuarie si declarat apt, susțin surse din cadrul anchetatorilor, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor, polițistul gasit mort in casa, la Pitești, alaturi de copilul…

