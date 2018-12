Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 2. Continuam prezentarea echipelor nationale care vor evolua la Campionatul European din Franta (29 noiembrie – 16 decembrie) cu Serbia, echipa pe care am vazut-o zilele trecute in Romania, la Trofeul Carpati. Cel mai interesant aspect, Ljubomir Obradovic merge la turneul final...

- Dragan Djukic, antrenorul echipei CSM Bucuresti, este deja conectat la Campionatul European de handbal feminin care va incepe in 29 noiembrie, mai ales ca peste 50- din fetele de la club vor fi prezente in Franta. Tehnicianul sarb este convins ca Romania poate ajunge departe daca toate jucatoarele…

- Trei forțe ale handbalului feminin, Romania, Serbia și Rusia, pregatesc la București participarea la Campionatul European din Franța. La finalul saptamanii, Sala Polivalenta din Capitala va fi gazda celui mai puternic turneu de handbal feminin disputat in Europa in aceasta perioada. Romania, cu doua…

- ROMANIA - LITUANIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING PRO TV. Romania joaca, astazi, meciul cu Lituania, penultimul din Liga Națiunilor și spera sa obțina o a doua victorie in Grupa 4 a Seriei C, care ar putea chiar sa aduca echipa antrenata de Cosmin Contra in poziția de lider, cu o șansa in plus…

- Staff-ul tehnic al nationalei feminine de handbal a Romaniei a anuntat loturile de cate 17 jucatoare pentru echipele Romania A si Romania B, care vor participa la Trofeul Carpati, in perioada 23-24 noiembrie, la Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, alaturi de Serbia…

- Dumitru Dragomir nu este impresionat de competiția in care Romania joaca, astazi, in Lituania pentru un loc la Euro 2020: ”Liga Națiunilor n-are nici cap, nici coada!” Romania va susține, astazi, de la ora 21.45, la Vilnius, cu Lituania, a treia partida din Liga Națiunilor. Un meci pe care tricolorii…