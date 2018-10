Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetelor de pe langa Judecatoriile Calarasi, Oltenita si Lehliu-Gara, au facut 11 perchezitii domiciliare, in judetele Neamt, Vrancea si Calarasi, la locuintele unor persoane banuite…

- Politistii din judetul Mures, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza, joi, 87 de perchezitii in 11 judete la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei. "La aceasta ora,…

- A doua zi de referendum a inceput fara incidente in Neamț, dar cu un record, inregistrat la secția amenajata in Manastirea Sihastria, unde s-a atins procentul de varf pe țara, 299,40%. Pana la ora 10, aici votasera 500 de persoane, din care 398 pe liste suplimentare. In lista permanenta a secției, figureaza…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care s-a urcat la volan beat, a cauzat un accident rutier și a fugit de la fața locului.”La data de 8 septembrie a.c., în jurul orei 11.45 pe strada Simion Bârnutiu din localitatea Floresti, a avut loc un…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Neamț, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat. In data de 04.09.2018,…

- „La data de 25 august, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus de catre un barbat de 30 de ani, din judetul Neamt. In urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca polita de asigurare obligatorie auto si inspectia tehnica periodica prezentate pentru control sunt…

- Vineri, 10 august, mai multi romani care sunt stabiliti sau muncesc in Belgia, s-au adunat in fata Ambasadei Romaniei de la Bruxelles si au protestat pasnic impotriva actualului guvern al tarii. 1 de 9 Printre acestia s-au aflat si romani dinTargu-Neamt, care au afișat pancarte cu diferite mesaje anti-PSD…

- Doi deputați și un senator din Neamț apar pe o lista a parlamentarilor care au/au avut afaceri cu statul prin firme administrate de ei inșiși sau de rude ale acestora. Este vorba despre deputații PSD Ciprian Șerban și Alexandru Rotaru, alaturi de care este amintit și senatorul PNL Eugen Țapu Nazare.…