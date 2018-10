Stiri pe aceeasi tema

- Indragita actrita Draga Olteanu Matei a implinit miercuri 85 de ani de viata si 60 de ani de teatru si film, fiind sarbatorita, cu public, la Cinematograful 'Dacia' din Piatra-Neamt. Sute de oameni au venit sa o felicite pe actrita stabilita de aproape 20 de ani la Piatra-Neamt, insa alaturi…

- Actrița a implinit pe 24 octombrie varsta de 85 de ani, ocazie cu care a fost prezenta, miercuri sera, la emisiunea „Pulsul Zilei” de la TVR. Intrebata cum se simte la varsta pe care o are, Draga Olteanu Matei a raspuns simplu: „Mulțumesc lui Dumnezeu, ca la 85 de ani(…). Eu simt energie in mine, cat…

- Nelu Ploieșteanu și soția lui au facut astazi parastasul lui Mihaița, care s-a stins din viața in luna aprilie. Artistul a vorbit despre cea mai neagra perioada din viața lui. „Eu l-am visat doar odata. Copiii mei il viseaza mereu. Chiar astazi, fetita mea l-a visat ca le dadea pepene sa manance. Fetele…

- Un eveniment cultural de excepție va avea loc la Piatra Neamț. Evenimentul a fost anunțat de președintele Consiliului Judenean Neamț, Ionel Arsene, care anunța Gala Ambasadorilor Nemțeni:”Pregatim un nou eveniment mareț, marca Gala Ambasadorilor Nemțeni! Pentru iubitorii de film și teatru,…

- Celebra actri:E Draga Olteanu Matei s-a refugiat in Piatra Neam: "i a lEsat in spate agita:ia din Bucure"ti. }n cadrul unei emisiuni de televiziune, indrEgita actri:E a povestit cateva lucruri inedite din prietenia cu regretatul Amza Pellea, pe care nu mul:i sunt cei care le "tiau.

- Roxana Maracineanu, o romanca in varsta de 43 de ani, este ministru al Sportului in Franta. In urma cu aproximativ un an, tanara a vorbit intr-un interviu despre cum ea si familia ei au fugit in Hexagon.

- Mick, fiul lui Michael Schumacher, a vorbit cu presa despre starea tatalui sau. ”A avut o mare influenta asupra mea. Dupa cum toata lumea stie, este idolul meu. Sunt aici datorita lui. A jucat un rol foarte important în cariera mea. Sunt foarte fericit”,…

- Indragitul actor Eugen Cristea și soția sa Cristina Deleanu sunt foarte mari iubitori de animale și vorbesc despre aceasta dragoste a lor in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor”, difuzata sambata, de la...