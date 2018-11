Stiri pe aceeasi tema

- Draftul rezoluției Parlamentului European privind statul de drept din România, consultat de G4Media.ro, folosește formulari extrem de dure fața de autoritațile din România și vorbește în termeni fara precedent despre legislația promovata de

- Alexander Stubb, candidat in cursa interna din Partidul Popularilor Europeni pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, s-a aratat, luni, "destul de ingrijorat" cu privire la incercarile de modificare a legislatiei Justitiei din Romania. "Sunt destul de ingrijorat, am crezut intotdeauna intr-o…

- Parlamentul European (PE) apara statul de drept peste tot - in Polonia, in Romania sau in Italia, este angajamentul si "treaba" acestei institutii, a declarat presedintele PE, Antonio Tajani, in cadrul unui briefing de presa comun cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

- Josef Weidenholzer, vicepreședintele Grupului S&D din PE, s-a declarat ingrijorat de situația politica din Romania.„Statul de drept reprezinta aerul pe care il respiram. (...) Progresele atinse s-au putut realiza pentru ca țara a cooperat in cadrul MCV cu Comisia Europeana. Daca corupția…

- Felicitari pentru ca a avut curajul de a spune adevarul despre Romania in fața intregii lumi - asta crede șeful PSD Neamț, Ionel Arsene, ca merita Viorica Dancila dupa dezbaterea din Parlamentul European. "Felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul de astazi din Parlamentul…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, ca Parlamentul European amanat, pentru prima saptamana a lunii noiembrie, adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania.

- Liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a declarat marti “extrem de ingrijorat de situatia din Romania”, dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu premierul Viorica Dancila.

- Manfred Weber, liderul grupului PPE, s-a declarat, ieri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, extrem de ingrijorat de situația din Romania. Liderul Grupului Partidului Popular European a scris pe contul sau oficial de Twitter ca a intrebat-o pe Viorica Dancila despre corupție și independența…