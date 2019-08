Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alina Martau, de la UPU Pitesti, a postat un mesaj pe Facebook in care sustine ca serviciul de urgenta este „bolnav”, iar presiunea pentru oamenii care lucreaza in sistem este extrem de mare. Medicul afirma ca in Urgenta se trateaza un pacient la fiecare cinci-sase minute, ceea ce nu este „omeneste…

- Meciurile din etapa a cincea a sezonului 2019-2020 al Ligii I de fotbal au loc de vineri pana luni, potrivit Agerpres. Rezultate: Vineri 9 august Academica Clinceni - AFC Chindia Targoviste 3-1 (2-1), Stadion ''Anghel Iordanescu'' - Voluntari Au marcat: Jakub Vojtus (19), Bogdan Barbu…

- Au aparut primele imagini din pelicula "Intre chin si amin", filmul in care Kira Hagi, fiica fotbalistului Gheorghe Hagi, joaca rolul principal. Regizat de Toma Enache, filmul prezinta povestea unui tanar compozitor, Tase Caraman, care ajunge la "reeducare" in inchisoarea Pitesti. "Sa vorbești despre…

- Caz incredibil la Spitalul Militar din Capitala. O tumora gigant de aproape cinci kilograme, localizata in ficatul unui pacient, a fost extirpata cu succes de medici. Operatia a fost una complexa si a durat aproximativ șapte ore.

- Traficul pe DN1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni si in localitatea Comarnic este intens, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre capitala, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Valorile…

- La data de 02.07.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, Constanta, Pitesti, Bucuresti si Serviciului de…

- Florin Piersic revine pe scena dupa operatie, la 83 de ani Florin Piersic nu poate sta departe de scena de teatru. La 83 de ani, indragitul actor revine in activitate dupa ce a fost operat la genunchi. Prima reprezentatie va fi in rolul lui Pierre, din cadrul piesei ”Straini in noapte”, in regia lui…

- Teatrul „George Ciprian”, cu sprijinul Consiliului Județean, invita publicul buzoian și nu numai la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului BUZAU/IUBEȘTE /TEATRU , care va avea loc intre 1 și 8 iunie 2019. Și in acest an, tema evenimentului sta sub constelația iubirii și prezinta cele mai importante spectacole…