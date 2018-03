Stiri pe aceeasi tema

- O postare pe Facebook a fostului ministru al Sanatatii a scos la iveala o realitate dura a sistemului medical romanesc. Vlad Voiculescu a vorbit despre conditiile in care si-a trait ultimele zile un bolnav de cancer, la Craiova.

- ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018: VEZI ce trebuie sa facem pe 20 martie ca sa ne mearga MEREU bine Echinocțiul de martie marcheaza momentul in care Soarele traverseaza ecuatorul ceresc, linia imaginara de deasupra ecuatorului Pamantului, de la sud la nord. Acest fenomen se produce in fiecare an pe 19,…

- Situație incredibila la Spitalul Județean Alexandria. Datele medicale nu pot fi introduse, marți, in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pentru ca nu a fost achitat internetul. Pe langa problemele cu Sistemul Integrat, care nu funcționeaza intotdeauna…

- Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 cuprinde o serie de noutați. …

- „Cum asa, doi lupi?“ a intrebat curios baiatul. „Unul dintre ei este Raul! El este frica, furia, invidia, supararea, mandria, minciuna, lacomia, tradarea, lauda. Celalalt lup este Bunatatea! El e bucuria, pacea, iubirea, speranta, gingasia, milostenia, adevarul si credinta!“ raspunse calm…

- Conform Organizației Mondiale a Sanatații, 325 de milioane de persoane din intreaga lume au hepatita de tip B sau C, virusurile acestor boli fiind printre cele mai periculoase din cate exista. Și in Romania, peste 1,4 milioane de persoane au una dintre formele de boala care in timp, poate afecta grav…

- De Ziua Mondiala a femeii sute de doamne si domnisoare sunt sfatuite sa aiba grija de sanatatea lor. Pentru a le ajuta, la Constanta, sute de mamografii si teste Babes Papanicolau au fost puse gratuit la dispozitia lor. Analizele medicale fac parte dintr-o campanie ce are ca scop depistarea precoce…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Pentru procurarea dispozitivelor medicale, asiguratul trebuie sa se deplaseze sau sa imputerniceasca o persoana care sa il reprezinte la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman, cu urmatoarele documente: recomandare medicala eliberata de un medic specialist, aflat in relație contractuala cu…

- Deputatul PSD Dambovita, Carmen Holban, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputatilor, a venit in cadrul unei conferinte de presa si a vorbit despre setul de masuri din contractul cadru al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dambovita,…

- Suma destinata "Sanatații", de la bugetul municipiului Campina, este in acest an de 2,41 milioane lei, aproximativ egala cu cea alocata la inceputul anului trecut. Capitolul "Sanatate" din bugetul local inseamna cele doua spitale și cabinetele medicale școlare.

- Guvernul va aproba joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul Sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale, a anuntat premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro Da, va fi ordonanta legata si de concediile medicale, pentru ca am cautat…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- Prin compararea rezultatului unei scanari a fundului de ochi cu o vasta baza de date, AI-ul poate depista pacientii care prezinta risc sau au suferit deja accidente cardiace, tehnica bazandu-se pe ample cercetari in domeniu. Prin scanarea fundului de ochi, care este populat de numeroase vase sange,…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. Potrivit documentului, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi,…

- Un judecator clujean propune inlocuirea dosarelor pe hartie pentru a scurta durata proceselor Judecatorul Andreea Chis, membru CSM, sustine ca e necesar sa fie introdus in strategia CSM dosarul electronic in instante, astfel incat cererea de chemare in judecata sa fie trimisa pe mail si sa nu mai fie…

- "Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur populatia ca medicamentele esentiale, cele care au lipsit o perioada, vor incepe sa apara. Adica, deja avem grija,…

- Copilul dat afara din spital pentru ca a traversat ilegal strada: ne-am indignat ce ne-am indignat, dar sa nu uitam ca așa e legea Un copil de noua ani accidentat grav. A trecut strada, se pare, printr-un loc nepermis. Ajunge in coma la Spitalul Municipal Oradea. Spitalul decide sa-l trimita acasa.…

- Mihaela Chitariu Medicii vasluieni au eliberat, anul trecut, peste 20.000 de certificate medicale. Potrivit datelor furnizate de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui, anul trecut, au fost eliberate 20.085 de certificate de concediu medical. Majoritatea – 12.625 – au fost pentru boli…

- Primaria Cluj-Napoca a achiziționat un tomograf pentru a evalua starea de sanatate a copacilor din municipiu. ”Protejarea spațiilor verzi va fi astfel intensificata și se vor evita taierile unor arbori sanatoși. În urma testarilor se va întocmi o…

- Pe parcursul anului 2017, Casa de Asigurari de Sanatate Arges si-a exercitat unul dintre ele mai importante atribute, decontand contavaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate, conform legislatiei. Suma total decontata pentru serviciile medicale, medicamente si materialele…

- Costurile ridicate din domeniul medical reprezinta o problema la nivel mondial. Companiile de asigurari medicale si industria farmaceutica obtin anual profituri uriase. Totusi, trei dintre cele mai mari corporatii din S.U.A. si din lume considera...

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a facut precizari referitoare la noutatile legislative privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, incepand cu luna ianuarie 2018, in conformitate cu normele legale in vigoare, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii…

- Comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, vorbeste intr-un editorial pentru Adevarul despre importanta protejarii datelor cu caracter personal pentru a face fata riscurilor digitale ale secolului 21.

- Comunicat de presa CNAS Hunedoara Incepand cu luna ianuarie 2018, in conformitate cu prevederile OUG 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate și Ordinului MS/CNAS 15/1.311/2018…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca analizele periodice in PSD devin obligatorii si necesare, iar programul de guvernare prezentat in campania electorala de presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost si ramane juramantul politic" care trebuie dus la indeplinire.Un europarlamentar…

- Au fost multe pareri ale social-democratilor exprimate in spatiul public, in ultimele ore, mare parte cerand convocarea cat mai rapida a unui Comitetului Executiv National, in care sa se transeze tensiunile aparute in interiorul formatiunii. Ca raspuns, CExN-ul a fost programat pentru prima zi a saptamanii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca analizele periodice in PSD devin obligatorii si necesare, iar programul de guvernare prezentat in campania electorala de presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost si ramane juramantul politic" care trebuie dus la indeplinire. "Am…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de furnizorii de servicii medicale si de pacienti, in scopul debirocratizarii si optimizarii activitatii in sistemul asigurarilor…

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- VESTI BUNE… Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui va primi echipamente medicale in valoare de aproximativ un milion de euro. Este vorba despre un aparat de Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) si un Computer Tomograf, ambele de ultima generatie. Contractul a fost semnat, ieri, de ministrul Sanatatii si…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Este razboi total intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si medicii de familie. In timp ce o parte a medicilor a decis sa continue protestul, CNAS anunta ca peste 88 la suta dintre medicii de familie au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari…

- 2,5 milioane de bolnavi nu pot beneficia de servicii medicale gratuite Foto: radiocluj.ro. La nivel national, aproximativ 88% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 refuza înca sa faca acelasi lucru. Astfel…

- Medicii de familie cer demisiile responsabililor din Sanatate. Conflictul dintre cele doua parti a ajuns la cote alarmante. O mare parte dintre medicii de familie au refuzat semnarea unui contract cu Casa de Asigurari de Sanatate si ii fac responsabili pentru acest esec pe oficialii din ministerul Sanatatii.…

- Motivul il constituie decizia CNAS de a incheia perioada de semnare a actelor adiționale, in condițiile in care un sfert dintre medicii de familie refuza sa semneze. In condițiile in care aproximativ 25 la suta dintre medicii de familie refuza in continuare sa semneze actele adiționale pentru prelungirea…

- Reprezentantii medicilor de familie apreciaza ca ”decizia iresponsabila” a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a nu mai continua semnarea actelor aditionale reprezinta o incalcare grava a legii, iar aproximativ 4,5 milioane de romani au ramas fara medici de familie. In plus, acestia solicita…

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- La nivelul Casei de Asigurari de Sanatate Arges, perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale din toate asistentele medicale, inclusiv furnizori de medicamente si dispozitive medicale, pentru trimestrul I al anului 2018, a luat sfarsit.…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale vor putea intra in relatii contractuale…

- Medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate. Aproximativ 25% dintre medicii de familiei au refuzat sa semneze contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate, perioada de semnare a actelor aditionale expirand deja.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Nistor, se va alege cu o plangere penala, care va fi depusa la Parchet de medicii de familie din Arad. Aceștia il acuza de faptul ca a prezentat date false in momentul in care s-a discutat bugetul pe anul 2018 in Parlament, moriv…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- La fel ca o mare parte din colegii lor din țara, medicii de familie buzoieni au semnat actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate, acțiunea de protest declanșata azi de cele doua organizații profesionale reprezentative neafectandu-i pe pacienții asigurați din Buzau. Decizia…

- Pana la sfarsitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate,…

