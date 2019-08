Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 23 de ani a ajuns la spital dupa ce prezenta simptomele unei anemii. Datorita unor investigații mai amanunțite s-a depistat faptul ca aceasta suferea de o boala extrem de rara. Cand au vazut ce exista in corpul fetei, medicii și-au pus mainile in cap. Daca nu s-ar fi prezentat la timp la…

- Fondatoarele Asociatiei Daruieste Viata - asociație care construieste un spital in Bucuresti - Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au anunțat pe Facebook ca trupa Metallica a donat 250.000 de euro pentru spital.

- "Știința nu trebuie oprita! Evident ca sunt de acord. Nu ințeleg de ce Europa se opune. Nu ințeleg, stimați europeni, stimați decidenți, de ce consumi și nu cultivi. Europa mananca 95% din soia modificata genetic. (...) Romania are condiții excepționale pentru soia și poate deveni un furnizor important…

- Starea Corneliei Catanga este mai buna, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Artista se afla in perioada de recuperare și a putut face primele declarații de pe patul din spital. „Starea mea e foarte buna acum, sunt la terapie intensiva. Multumesc lui Dumnezeu, sunt in mediu de refacere. Duminica,…

- "Fenomenul" banilor platiti oamenilor care nu muncesc a atras atentia politicienilor care vor sa stopeze "lenea", Si fermierii s-au plans de nenumarate ori ca nu gasesc angajati sau zilieri din cauza ca acestia prefera sa incaseze banii de la stat fara vreun efort prea mare. Proiectul depus de deputatul…

- „A fost și Congresul extraordinar al PSD. Vreau sa mulțumesc din tot sufletul celor care și-au pus increderea in faptele mele, in vorbele mele și in determinarea mea. Mulțumesc și celor care mi-au transmis admirația pentru discursul rostit de mine, chiar daca, ulterior, au avut la vot o alta…

- Cantareața de muzica populara Sofia Vicoveanca a postat o noua poezie pe pagina ei de Facebook care ridica semne de intrebare cu privire la starea sa de sanatate. Aceasta vorbește despre boala și despre moarte in versurile postate.

- Cristi Barbu, secretar general adjunct PNL: “Ludovic Orban este cel mai bun manager pe care PNL il putea avea” in Politic / on 27/05/2019 at 15:00 / “Datorita deciziilor pe care acest om le-a luat (n.r. – Ludovic Orban), PNL a reușit sa caștige alegerile. Violeta Alexandru, Siegfried Mureșan,…