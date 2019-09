Dr. Iancu Morad: Remodelarea conturului fetei, noul trend in industria estetica noninvaziva

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Iancu Morad: Face contouring, noul trend in industria estetica noninvaziva Iata ca un astfel de rezultat estetic atragator poate fi acum obtinut si in mod natural, fara machiaj si fara interventii estetice invazive. Medicul estetician Iancu Morad realizeaza aceasta interventie in Romania reusind…

- Atunci cand vorbim despre industria auto, Romania se evidențiaza in Europa mai ales prin cele doua uzine de producție auto de la Mioveni și Craiova. Impreuna cu zona conexa a furnizorilor care au stabilit hub-uri de cercetare, dezvoltare și producție in Romania - Continental și Michelin sunt cele mai…

- Salariul mediu net in industria farma este de 656 de euro, pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab.ro, Romania fiind tara din Europa Centrala si de Est in care angajatii din aceasta industrie castiga cel mai putin.

- Medicul psihiatru Alexandru Paziuc a declarat pentru „Adevarul” ca personalul de asistenta psihiatrica din Romania nu are pregatire speciala. Altfel spus, asistentii medicali de la Pediatrie pot foarte bine sa se angajeze si la Psihiatrie.

- Intr-un val de știri, reale sau false, și de supoziții, Libertatea incearca sa aduca in spațiul public cați mai mulți experți care combat teoria conspirației. Testele ADN pe dinții și oasele din curtea inculpatului au dus la identificarea Alexandrei Maceșanu și declararea decesului. Insa aceste rezultate…

- Industria de media si divertisment din Romania va atinge in 2019 pragul de 3 miliarde de dolari, in crestere cu 7,1% comparativ cu 2018, insa ramane cea mai mica piata din Europa Centrala si de Est (ECE), in contextul in care segmentul ziarelor si revistelor tiparite din Romania isi va continua scaderea,…

- Un medic din Pleșcoi, județul Buzau a fost jefuit. Hoții i-au furat din casa de vacanța suma de 140.000 de lei, spune Romania TV. Mai multe camere supraveghere i-au surprins pe suspecți cum au intrat in casa și au luat banii dintr-un seif. Medicul pagubit a depus o plangere la poliție…

- "Pe Petre Frangopol il doare cu adevarat soarta invatamantului superior si a cercetarii stiintifice din Romania", scrie Mihai Creanga in prefata celui de al treilea volum "Mediocritate si excelenta. Radiografia stiintei si invatamantului din Romania".Volumul de fata reuneste articolele din perioada…