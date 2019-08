Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat luni ca presedintele Klaus Iohannis `culege ce a semanat' dupa ce Cristian Preda (PLUS) a zis ca seful statului a fost mai mult absent si s-a intrebat de ce i-ar da oamenii un nou mandat.Putem sa ne bucuram - pe principiul “Intarata-i Drace” / dar totusi…

- Dragos Nedelcu a declarat, luni seara, dupa calificarea nationalei under 21 a Romaniei in semifinalele Campionatului European de tineret, ca locul I ocupat de tricolori in grupa este pe deplin meritat.

- Contractul privind proiectarea si executia obiectivului de investitii ”Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti”, un proiect in valoare de 398 milioane de lei, a fost semnat marti. Ministrul a afirmat ca „nu se pune problema finantarii, banii…

- Cu ocazia a 10 ani de la inceputurile Let’s Do It, Romania! a fost lansata cartea Let’s Do It, Romania! – cum am reușit sa mobilizam 1.8 milioane de oameni sa curețe Romania.Cartea este realizata in parteneriat cu Curtea Veche Publishing și a fost lansata in cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest.…

- 50% din romani au participat la europarlamentare și 40% au votat la referendumul pentru justiție. Dintre aceștia din urma, 80% au spus DA, ceea ce inseamna aproape 6 milioane de oameni. Referendumul a fost validat. Anteriorul referendum, cel pentru definirea familiei, din 2018, a adunat 21,1% rata de…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, susține ca Romania și-a atins limitele in ceea ce privește capacitatea de organizare a votului din strainatate și a explicat ca este nevoie de introducerea votului prin corespondența sau vot electronic.Citește și: ALERTA - Gabriela Firea il REFUZA pe…

- Programul Rabla pentru electrocasnice poate fi accesat de catre orice cetatean, incepand de vineri, 24 mai, iar bugetul pentru acest an este de 40 de milioane de lei, dublu fata de anul 2018, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Lansăm astăzi…