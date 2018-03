Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, marti, cererea prin care sefa DNA dorea apararea sistemului judiciar in ansamblul sau. Solicitarea lui Kovesi a fost formulata in legatura cu modul in care o parte a presei a relatat informatiile din comunicatul DNA din 13 noiembrie 2017, prin…

- O echipa de control a Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), din care fac parte și experți ai Institutului Național de Criminalistica, va face verificari la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Buzau, dupa ce atat deputatul Andreea Cosma, cat și fratele acesteia, fostul deputat Vlad…

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…

- Vladimir Putin a fost reales duminica pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, cu 76,6% din voturi, potrivit rezultatelor publicate luni. Putin se afla de peste 18 ani la putere, in calitate de președinte sau premier, iar consolidarea puterii apare intr-un context foarte tensionat in relația…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata joi de Guvern, mecanismul de plata a contributiilor urmand a se schimba fundamental, a anuntat ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici. Declarații Teodorovici: Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei. A fost admisa exceptia de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 3 litera f) din actul normativ, potrivit caruia…

- Probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului, care ar fi trebuit sa se desfasoare luni si marti, vor fi reprogramate in alte zile, in functie de evolutia vremii, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Educatiei Ariana Bucur, citata de Agerpres. Luni si marti era…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Intrebat de reporterii Agerpres daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, afirma inca o data ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Intr-un comunicat transmis, joi seara, de Ministerul Public, procurorul general Augustin Lazar reitereaza ideea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu va discuta cu ministrul justitiei Tudorel Toader inainte ca acesta sa prezinte raportul privind activitatea DNA și sa faca o propunere legata de șefa acestei instituții, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit. Dancila a spus, insa, ca așteapta ca ministrul…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, pentru identificarea eventualelor indicii privind savarsirea unor abateri disciplinare. “La 12 februarie a.c., Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a aparitiei in mass media…

- Andi Topala Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu vede padurea din cauza copacilor și ignora cu buna știința situația dramatica in care se afla, la acest moment, sistemul judiciar, fara precedent in ultimii 28 de ani de democrație. In schimb infiereaza campania publica prin care se cere…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile…

- Opt angajati de la Penitenciarul Spital Rahova au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si vor fi prezentați instantei cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente. In urma unor perchezitii efectuate…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos și cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au murit, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal. Astfel, numarul deceselor inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece a ajuns la opt. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), “de…

- Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala dupa votul exprimat in Parlament. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al educatiei, este un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor din sistemul de invatamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce, in aprilie, temperaturile medii ale aerului se vor situa sub mediile climatologice in majoritatea regiunilor. Aceasta este concluzia…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, potrivit membrilor care au ieșit din ședința sediului central. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o singura abtinere – Robert Negoița. T.S. Stirea Viorica Dancila, nominalizata…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, a mers, vineri dimineața, la Guvern, pentru o intalnire – fulger cu premierul Mihai Tudose. Despescu i-a inmanat lui Tudose raportul cerut, cu doua zile in urma, privind modul in care au acționat polițiștii și motivele pentru care nu fost luate masuri in cazul…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- Comisia Europeana a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…