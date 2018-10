Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Alex Todericiu, presedinte al Export Club, relateaza raspunsul pe care l-a dat directotul executiv OMV, cu o zi in urma, la Viena, cand a fost intrebat de exploarea din Marea Neagra. "Acest gaz care se produce acolo ar trebui sa fie si la dispozitia Europei", a spus Rainer Seele.

- Deputatul USR Cristina Pruna a declarat, luni, la Ora Guvernului, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra ar fi trebuit sa fie un exemplu de bune practici intre stat si investitori, insa se transforma intr-o "scamatorie economica" si seamana cu "metoda accidentului", informeaza Agerpres. "Motivul…

- Deputatul USR Cristina Pruna a declarat, luni, la Ora Guvernului, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra ar fi trebuit sa fie un exemplu de bune practici intre stat si investitori, insa se transforma intr-o "scamatorie economica" si seamana cu "metoda accidentului". "Motivul pentru care…

- Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, a fost amanata pentru o saptamana de PSD, in Camera Deputatilor, Liviu Dragnea spunand ca este o lege importanta, care naste foarte multe dezbateri, iar PSD vrea sa

- In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va caștiga cel mai puțin din exploatarea gazelor din Marea Neagra, in comparație cu celelalte țari europene care au rezerve similare. () De aceea, solicit președintelui Klaus Iohannis sa retrimita Legea off-shore in Parlament pentru a majora procentul…

- Deputatul Nicusor Dan solicita presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita la Parlament Legea off-shore, pentru a creste procentul de castig al Romaniei din exploatarea gazelor din Marea Neagra, considerand ca actul normativ a fost adoptat fara o dezbatere reala, fara studii de impact si calcule.…

- Deputatul Nicusor Dan a atras atenția, miercuri, ca in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea. ”In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va castiga cel mai…

- Deputatul Nicusor Dan a declarat, miercuri, ca, in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea pentru a majora procentul de castig al statului roman.