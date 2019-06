Dr. Adrian Mina: Cum afecteaza stresul si anxietatea sanatatea dentara Dr. Adrian Mina: Cum afecteaza stresul si anxietatea sanatatea dentara „Stresul si anxietatea in viata cotidiana reprezinta o problema care, din punct de vedere dentar, are numeroase implicatii destul de putin discutate. Cu totii cunoastem implicatiile stresului si a anxietatii asupra starii generale de sanatate, dar ceea ce este mai putin discutat este implicatia de natura dentara a acestor afectiuni. Prezenta stresului in viata de zi cu zi determina fluctuatii ale cortizonului, hormon secretat de glandele suprarenale, si care in urma acestui nivel inconstant determina o scadere a sistemului… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, Jojo și-a pierdut bunica și inca nu poate trece peste durerea suferita. Actrița a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, ca un sfat pentru cei care o urmaresc virtual. Alaturi de mesaj, Jojo a publicat și o imagine cu fetița ei, Zora, ținand sa precizeze ca…

- Un elicopter s-a prabușit luni pe un imobil din Midtown, o zona din cartierul Manhattan unde se afla numeroși zgârie-nori, au anunțat pompierii din New York, fara alte precizari, scrie AFP.Imaginile difuzate de televiziunile americane arata un important dispozitiv de pompieri în…

- Specialistii au demonstrat faptul ca implinirea unui om este dictata de relatia pe care o are acesta cu familia, prietenii si cu partenerul de viata. Se pare ca relatiile bune sunt cele care reusesc sa ofere omului fericire si sanatate cat cuprinde. Desi reteta fericirii pare destul de simpla si orice…

- In perioada interbelica, saracia, bolile si munca istovitoare erau dominantele traiului taranilor din Baragan. Acest tinut dur, evocat si in operele marilor scriitori, se afla in sud-estul Romaniei si este cunoscut pentru climatul deosebit de aspru.

- Invata cateva trucuri care te ajuta sa te simti mai putin stresata in public! Anxietatea sociala este definita ca “teama sau frica intensa de a fi judecata, evaluata negativ sau respinsa intr-un situatie sau context social.” Potrivit unui studiu realizat ...

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in Pakistan in urma inundatiilor masive provocate de ploile torentiale, care au distrus case si recolte, au informat oficiali locali miercuri, in contextul in care aceasta tara din Asia de Sud se lupta pentru a face fata efectelor letale ale incalzirii…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 7-13 APRILIE: Berbec Ținuta voastra marțiana va face luptatori și ambițioși. E nevoie de multa voința pentru a va atinge obiectivele propuse. Analiza karmica personala va arata daca reușiți sau nu…Marte este planeta care va guverneaza, de aceea sunteți primii care…

- Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP.Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor.