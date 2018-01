Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: Macaroane 500 g, branza de vaci 500 g, oua 3, smantana 50 g, unt sau margarina 100 g, sare, pesmet. Pentru sos: galbenusuri 3, faina 30 g, lapte 500 ml, zahar 50 g. Mod de preparare AICI.

- În fiecare an Google face o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii în functie de domeniu. Nu au uitat nici de retete, asa ca au dat publicitatii un top cu cele mai cautate retete din 2017.

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Iata aici secretul celor mai deliciosi ardei umpluti dezvaluit de maestri bucatari celebri si pasionatii de gastronomie. Ardei umpluti # Reteta 1Reteta de la viorica:Ingrediente Ardei umpluticarne tocata din piept de pui cu porc-500g,ceapa-2buc,aredei-7buc,bulion-1…

- Nimic nu este mai delicios decat o portie de piept de pui crispy, insa nu putem merge de fiecare data la restaurant cand avem pofta de acest fel de mancare. Alternativa este sa o preparam acasa, cu ingrediente cat mai proaspete.

- Taiati cartofii felioare subtiri pe care le ungeti apoi cu ulei de masline. Presarati susan pe fiecare felie si asezati-o in tava de copt pe hartia pergament. Coaceti timp de 10 minute, in cuptorul incins in prealabil. Aceeasi versiune de chipsuri o puteti incerca cu curry. Inlocuiti susanul…

- In fiecare an Google face o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in functie de domeniu. Nu au uitat nici de retete, asa ca au dat publicitatii un top cu cele mai cautate retete din 2017. Beef Stroganoff este cea mai cautata reteta in 2017 Preparatul realizat pentru prima data in Rusia, la…

- Ingrediente: Pentru aluat: 250 g faina, 1 ou, ½ lingurița sare, ½ lingurița piper, 200 g unt, 2-3 lingurițe lapte rece. Pentru umplutura: 90 g unt, 3 fire praz, ½ lingurița sare, 500 g ciuperci, 2 lingurițe cimbru, 3 linguri ...

- Bicarbonat de sodiu. Iata 13 retete traditionale pentru diverse boli 1. Intr-un pahar de apa calda se pune 1 lingurita de bicarbonat de sodiu. Se bea pe parcursul mai multor zile, inainte de culcare. Alcalinizeaza organismul și ne ferește de boli. 2. Nimic nu ajuta mai bine la tratarea…

- Este a doua zi in care foarte multi romani nu pot obtine trimiteri sau retete compensate din cauza protestului medicilor de familie, la care participa un sfert dintre doctori - jumatate fata de cat protestau ieri - anunta Casa Nationala de Asigurari. Doctorii sunt nemultumiti ca nu au un acord cu autoritatile,…

- Uite, despre aceasta rețeta de salata nemțeasca de hering pot spune ca o fac la fiecare masa de sarbatoare dar azi am facut-o… de pofta! Ingrediente pentru rețeta de salata nemțeasca de hering: ● 4 fileuri de hering marinat ● 100 g cașcaval ● o ceapa roșie ● o legatura verdeața, dupa gust ● 2 linguri…

- Medicii de familie care deservesc Centrul de Permanenta ”Ariesul Mare” din Apuseni s-au alaturat protestului initiat la nivel national si nu mai elibereaza retete compensate. Coordonatorul centrului, medicul Christian Ciubotarescu, declara ca decizia a fost determinata de subfinantarea cabinetelor medicilor…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- 2017 a fost un an plin pentru Adrian Mutu. S-a casatorit cu frumoasa Sandra si a devenit tatic pentru a patra oara. Iar un astfel de an trebuia sarbatorit.pe masura. Asa ca briliantul si-a luat sotia, fiul, dar si nasii si au plecat toti in Republica Dominicana.

- Orice gazda isi doreste sa impresioneze invitatii cu preparatele pentru Revelion. Va propunem o reteta simpla, dar care promite sa fie memorabila: file de pastrav cu varza de Bruxelles, bacon și gogonele.

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Principesa Margareta a Romaniei dadea publicitatii, in 2011, „Cartea regala de bucate“, consemnand felurile preferate ale membrilor familiei sale si detaliind secretele realizarii acestor bucate.

- Google intocmește la sfarșitul fiecarui an o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in funcție de domeniu. Iata care a fost cea mai cautata rețeța anul acesta. Topul cu cele mai cautate rețete din 2017 dezvaluie ca oamenii au fost intersați de retete cu dovlecei zucchini, de pui cu parmezan,…

- Indragia artista Minodora a postat pe rețelele de socializare imagini chiar din bucataria mamei sale, care a pregatit bunatați pentru sarbatori! Minodora le-a promis admiratorilor ca va impartași fotografii cu prajiturile facute de mama ei, iar acestea pot fi vizualizate in galeria foto! Deliciile iți…

- Reteta cozonac cu nuca Ingrediente pentru doi cozonaci: 1 kg faina 250 g zahar 250g unt, un strop de ulei (o lingura, mai exact) 4 galbenusuri zahar vanilat-un plic coaja de la o lamaie sare esenta de rom 0,5 l lapte 35 g drojdie cruda Mod de preparare:Mai intai se pune drojdia…

- Proprietatile nestiute ale vinului fiert + Celebra reteta a lui Jamie Oliver In sezonul rece, medicii recomanda consumul de lichide calde precum ceaiul și supele. Insa, potrivit specialiștilor, un pahar cu vin fiert nu doar ca ne ajuta sa ne incalzim, ci aduce beneficii importante organismului, daca…

- Regulamentul Camerei Deputatilor a fost modificat și a fost publicat in Monitorul Oficial la nici o ora de la aprobarea majoritara din Camera Deputaților. Scandalul pe Regulamentul Camerei a inceput miercuri dimineata cand Eugen Nicolicea s-a dus in biroul sau din Parlament impreuna cu reprezentanti…

- Una dintre oferte include un pachet de trei zile, la pret de 1.450 de lei de persoana, cu toate mesele incluse și bauturi in timpul meselor. Atractiva este si oferta unui hotel de patru stele, unde tariful unui sejur depaseste 1.700 de lei. Dincolo de relaxarea intr-un centru wellness modern,…

- GOOGLE. Cautarile anului 2017 pe GOOGLE scot in evidenta oamenii, evenimentele si subiectele care au captat atentia romanilor in acest an GOOGLE Cele mai populare cautari: Rezultate bac; Rezultate evaluare nationala; Stats Royale; Emag Black Friday; Picnic cuvant; Stela Popescu; Calendar ortodox;…

- Caltabosul este o specialitate traditionala din carne de porc nelipsita de pe masa de sarbatoare a Craciunului. Prepararea caltabosului difera de la o regiune la alta, secretul gustului stand in alegerea condimentelor.

- Ca de obicei, la final de an, Google publica top-ul celor mai populare cautari realizate in 2017, scotand in evidenta evenimentele si subiectele care i-au preocupat cel mai mult pe romani. Un loc important revine subiectelor de sezon, educatia si examenele din sistemul de invatamant romanesc fiind cele…

- Patiseria Tineretului este o afacere de circa 700.000 de euro, pe care fondatorul o vede extinsa la nivel national în urmatorii cinci ani. Dupa patru ani în care Cristian Chitu a controlat prin franciza doua patiserii ale unuia dintre cele mai populare branduri locale, a mizat…

- Am pregatit un conținut divers și bogat, cu informații pentru fiecare membru al familiei. Iata cateva informații pe care le puteți afla din paginile Almanahului Agenda 2018: * Timișoara 2021 și strategia culturala * Traian Vuia – publicist, militant social-politic și…

- La final de an, Google publica top-ul celor mai populare cautari realizate in 2017, scotand in evidenta evenimentele si subiectele care i-au preocupat cel mai mult pe romani. Un loc important revine subiectelor de sezon, educatia si examenele din sistemul de invatamant romanesc fiind cele care au generat…

- La prima vedere, carnatii de casa se prepara usor, iti trebuie carne, condimente, mate si masina de tocat prevazuta cu palnie. Dar lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Fiecare preparat are secretul sau, iar in cazul carnatilor de casa, secretul depinde de zona. Secret carnati de…

- Leguminoasele - fasolea, soia, nautul, lintea, arahidele sunt bogate în minerale, însa, potrivit dr. Amanda Rose, psiholog si cercetator din SUA, organismul nostru asimileaza aproximativ jumatate din cantitatea nutrientilor.

- Lapte de pasare. Reteta clasica – Ingrediente (4 portii) 5 oua1 l lapte120 g zahar1 pliculet zahar vanilatfulgi de migdalecoaja razuita de la o lamaie1 lingurita esenta vanilie sau rom2 linguri amidon Lapte de pasare. Reteta clasica – Mod de preparare Fierbi…

- Ingrediente: 200 g biscuiți graham, 3 linguri zahar brun, 6 linguri unt, 230 g dovleac pasat, 230 g crema de branza, 230 g frișca, 400 ml lapte condensat. Mod de preparare: Dai la blender biscuiții pana se marunțesc bine și ...

- In decembrie, Sandra si Adrian Mutu vor pleca in luna de miere la Punta Cana, in Republica Dominicana. “Briliantul” si frumoasa bruneta vor petrece doua saptamani de vis... acasa la Consuelo Matos, fosta sotie a internationalului roman. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- PNL Galati organizeaza luni, 20 noiembrie 2017, o ”Adunare publica organizata” pentru sustinerea motiunii de cenzura „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Actiuni asemanatoare sunt organizate, in acelasi timp, in mai multe orase din tara. ”Cu totii suntem de acord ca liderii PSD au mintit.…

- Gulasul de peste este un preparat usor de gatit, binecunoscut atat de bucatarii experimentati, cat si de cei amatori. Vacarii unguri, gulyas, faceau aceasta mancare la ceaunul agatat de pirostrii, sub cerul liber, pe drumul spre pietele de carne din Moravia sau Viena. Pescarii au adaugat ulterior peste…

- De ce ai nevoie pentru cartofi fondanți 2 linguri ulei 4 cartofi sare piper 3 linguri unt 3 caței de usturoi 4 crenguțe cimbru 100 ml supa de pui 100 ml vin alb sare grunjoasa, pentru decor Cum se prepara cartofii fondanți…

- Sunt foarte sanatoase atat pentru copii, cat si pentru adultii care tin post. Afla cat de usor poti sa prepari bomboane cu ciocolata si fara zahar! Au un gust atat de dulce, incat nici nu vei constata lipsa zaharului.

- Paste mediteraneene Daca sunteti in pana de idei si nu stiti ce retete pentru copii sa mai preparati, va recomandam aceste paste mediteraneene. Sunt recomandate si pentru copiii mici, dupa inceperea diversificarii. Ingrediente: – 500 g de paste penne rigate – o ceapa rosie…

- Toamna este sezonul nucilor și este momentul ideal sa le consumi. Amestecate cu miere, fac minuni pentru organism. Vezi de ce ar trebui sa consumi acest medicament natural in fiecare zi. Nucile cu miere pot inlocui numeroase medicamente, potrivit goodmorningcenter.com. Combinația iți asigura necesarul…

- Pe pagina lor de Facebook, Verbraucherzentrale Hamburg (Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Hamburg) a dezvaluit ca Ferrero, compania din spatele Nutella, a schimbat in mod secret rețeta. Producatorii au adaugat mai mult zahar și mai mult lapte praf degresat. Conținutul de zahar a…

- O oaza de sanatate, dulcegarie si vitamine! Cam asa ar trebui sa fie descrisa aceasta reteta. Despre aceasta reteta de supa cu dovleac si mere si care sunt beneficiile citit in materialul de mai jos.

- Ingrediente pentru tarta cu pere și ciocolata: 1 1/4 cana faina de migdale 3 linguri unt, topit 2 linguri de miere 1 cana lapte de orez 3 linguri amidon de porumb 2 linguri praf de cacao 2 linguri de miere 1/2 lingura scorțișoara 1 varf de cuțit de nucșoara 1 varf de cuțit condimente amestecate sau…

- Este recomandat ca la o anumita perioada sa se faca o pauza de la produsele de infrumusețare din comerț, și sa iți cureți fața cu produse de curațare naturale. Ele te ajuta sa ai pielea lipsita de imperfecțiuni, catifelata, stralucitoare și sanatoasa. Pentru a-ți veni in ajutor, iata cateva…

- Nicolai Tand și-a deschis restaurant, cu mancare buna și gustoasa, accesibila tutror. Preparatele din meniu și-au pastrat gustul mancarurilor romanești, gustul copilariei și al meselor in familie, avand in plus o savoare aparte oferita de stilul celebrului Chef. Gogoși de casa, orez cu lapte și dulceața,…

- De ce ai nevoie pentru clatite americane 400 g faina2 lingurițe praf de copt1 praf de sarescorțișoara200 g piure de dovleac copt300 ml iaurt3 linguri unt2 oua1 lingurița esența de vanilie. Citeste si RETETA ZILEI. Au fost inventate clatitele pentru…

- Cantitatea de miere colectata in acest an este in scadere cu circa 30% fata de anul trecut. Comparativ cu anii precedenti, a fost colectata mai multa miere poliflora (70%), decat miere de salcam si de tei (30%).

- I se spune "placinta" nu pentru ca ar semana cu clasicele placinte din Moldova si Bucovina, ci pentru ca asa numesc ardelenii orice prajitura cu crema sau fructe. Si este vorba despre o delicioasa prajitura rustica si simpla din zona Sibiului, ce are deopotriva crema si fructe. Se face ...

- Hreanul ne ajuta pe toti sa curatam corpul de toxine acumulate într-un timp scurt si are putere de vindecare asupra bolilor. Medicina populara este negata de multi, dar proprietatile hreanului s-au dovedit a fi puternice timp de secole. Astazi, multi oameni se bazeaza pe ea si trateaza…