Stiri pe aceeasi tema

- Hannelore și Bogdan se pregatesc au stat fața in fața, la Bonfire, dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unul de celalalt, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor.

- In ultimele episoade din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor.

- In dimineața dream date-ului, Hannelore a facut din nou o demonstrație, de aceasta data in fața Mirelei, scrie viva.ro. Profitand de faptul ca aceasta nu știa ca iubita lui Bogdan a avut de ales, Hanne s-a aratat deranjata de faptul ca ar fi fost obligata' sa mearga la dream date alaturi de Andi.…

- Pentru prima data de cand au ajuns pe ”Insula Iubirii”, Bogdan are ocazia de a o vedea pe iubita sa pentru prima data, insa nu fața in fața, ci la un Bonfire la care acesta poate afla tot parcursul lui Hannelore de la sosirea in Thainlanda. O petrecere cu tematica arabeasca la Purimuntra le ofera ispitelor…

- Ceremonia focului de pe "Insula Iubirii" scoate la iveala noi adevaruri. Hannelore a izbucnit in lacrimi dupa ce a vazut primele imagini cu Bogdan. Tanara blondina s-a suparat foarte tare si nu si-a mai putut stapani lacrimile.

- Hannelore a venit cu Bogdan la „Insula Iubirii” pentru a demonstra tuturor ca relația lor este una de vis și ca se vor intoarce acasa sa faca o nunta de vis, dar veștile de la Bonfire o lasa cu lacrimi in ochi.

- Mereu atenta la detalii și la aparențe, Hannelore va avea parte de un șoc, in aceasta seara, la ”Insula Iubirii”, de la ora 20.00, la Antena 1, cand un gest al iubitului ei o va arunca pe culmile disperarii. O alarma cu imagini graitoare și un Bonfire ii vor da ocazia lui Hannelore sa faca lumina in…