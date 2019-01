Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a purtat cu soțul ei un „razboi” crancen in care s-au acuzat de infidelitate unul pe altul, Carmen de la Salciua se consoleaza singura și se intarește tot mai mult, pe zi ce trece. Bruneta focoasa a postat un mesaj pe Instagram, din care toți fanii au ințeles ca este o femeie puternica!

- S-au desparțit cu mare tam-tam! Carmen de la Salciua și Culița Sterp au fost protagoniștii unui mega scandal, care parea sa se fi stins. Dupa ce s-a aflat ca cei doi, de fapt, nu au divorțat, au aparut flacarile speranței pentru fani.

- Inca nu a divortat de Carmen de la Salciua, dar pare sa isi fi refacut viata. Culita Sterp ar avea deja o relatie cu o tanara pe nume Mihaela, care cu care are mai multe poze, iar ea apare si in ce mai recent videoclip al lui.

- Bomba in showbiz! Carmen de la Salciua si Culita Sterp nu au divortat! Cum au fost surprinsi cei doi artisti, dar si care este adevarul despre casnicia lor a dezvaluit Culița, intr-o intervenție in direct la Antena Stars.

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua nu au divorțat! Cel puțin pentru moment. Bomba a fost aruncata chiar de artist. In urma cu mai multe luni, cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate și au decis sa mearga pe drumuri diferite. Dar, in prezent, in acte, sunt casatoriți! Chiar și in aceste condiții,…

- Deși toata lumea știa ca cei doi interpreți de muzica populara, Culița Sterp și Carmen de la Salciua au divorțat, iar acum sunt doi oameni liberi, artistul rupe tacerea și arunca bomba! De fapt, cei doi sunt inca soț și soție!

- Este vestea pe care o asteptau toti fanii lui Carmen de la Salciua si ai lui Culita Sterp. Cei doi cantareti vor petrece Craciunul impreuna, fiind prima sarbatoare de acest fel pe care o petrec divortati.