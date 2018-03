Stiri pe aceeasi tema

- Vitamina D poate proteja impotriva anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cel de ficat, conform unui nou studiu realizat de cercetatori japonezi si publicat in ultimul numar al revistei British Medical Journal, transmite Press Association. Cercetatorii au examinat datele medicale ale unui…

- Cancerul de san ramane cea mai frecventa forma de cancer la femei in Europa, afectand 1 din 8 femei. De aceea, 5 organizatii care lupta impotriva cancerului mamar din Belgia, Italia, Grecia, Romania si Bosnia si Hertegovina isi unesc fortele, lansand astazi, in Parlamentul European, organizatia neguvernamentala…

- Fructul Oprit iși continua povestea miercuri (7 martie), de la ora 20.00, la Antena1! Acțiunea atinge cote maxime in cel de-al optulea episod al serialului tau preferat! Momente pline de suspans și de emoție care, de data asta, se invart in jurul personajului Sonia Caragea.

- Morcov, țelina, lamaie, portocala, mar și ghimbir – iata rețeta mea de vindecare și de ridicare a nivelului de energie, atunci cand parca nimic nu-mi era de folos. Am ramas cu gandul la morcovi și la necesitatea lor in dieta, in perioadei de iarna. Nici un alt aliment pe iarna parca…

- Conform rezultatelor unui studiu realizat in Belgia, citat de Science Daily, un alcaloid natural extras din narcise are efect anticancerigen. O echipa de oameni de stiinta condusa de Denis Lafontaine, afiliat la Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii Libere din Bruxelles, a extras un compus…

- Una dintre cele mai cunoscute plante, aromate este busuiocul, considerat ca fiind un adevarat medicament, are multiple intrebuințari și este o adevarata minune pentru organismul uman. Imediat cum vei introduce in alimentația ta aceasta planta considerata pe alocuiri condiment vei reuși sa ții…

- Ceai de ghimbir. Beneficii Efectele ceaiului de ghimbir sunt miraculoase. Iata numai cateva dintre ele: Lupta impotriva cancerului Multa lume este afectata de cancer, sub diverse forme. Ceaiul de ghimbir are multiple proprietati care protejeaza corpul impotriva cancerului, de la cancerul…

- Cele mai cunoscute tipuri de orez Chiar daca noi folosim 1-2 tipuri de orez in gatit, exista de fapt o varietate bogata, care ofera diverse opțiuni in bucatarie. Orezul cu bob lung: acesta este cel mai folosit tip de orez in India, Statele Unite ale Americii și China. Orezul…

- Deputatul PNL Braila Antoneta Ionita, fost sef al UPU Braila si membru in Comisia de Sanatate a Camerei, i-a solicitat ministrului Sanatatii includerea vaccinarii impotriva cancerului de col uterin in programele nationale de imunizare si alocarea sumelor necesare in acest sens. "Am plecat de la constatarea…

- Ar putea o simpla vitamina sa ne fereasca de infecții și raceli? Nu, nu este vorba despre Vitamina C. Sigur, nu e nimic rau in a lua vitamina C. Insa un nou studiu, publicat in British Medical Journal, spune ca poate exista o anumita vitamina pe care o putem lua pentru a preveni racelile și infecțiile…

- Studiul publicat recent in revista de specialitate British Medical Journal scoate la iveala o posibila legatura intre consumul de mancare „ultra-procesata” si cancer. Desi este nevoie si de alte studii pentru confirmare, cercetatorii...

- Pe langa efectul revigorant, de moment, al acestor bauturi, ar trebui sa analizam cu atenție eticheta acestor produse, in compoziția carora se gasesc substanțe sintetice, care afecteaza iremediabil starea generala de sanatate. Consumul regulat al bauturilor energizante poate provoca diverse…

- 130.000 de romani vor beneficia anul acesta de tratament și monitorizare prin Programul Național de Onacologie, pentru care s-a alocat un buget de 1,5 miliarde de lei. Schimbari majore vor avea loc, anul acesta, pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, a anunțat președintele interimar al Casei Naționale…

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate bune la primele teste, astfel ca va fi probat pe oameni. Tratamentul a fost creat la Universitatea Stanford din Statele Unite. Cercetatorii de aici sustin ca o injecție intr-o singura tumora declanșeaza un raspuns…

- Fundașul central al lui Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a bifat in partida de campionat cu Girona primul meci oficial dupa o absența de 9 luni. Meciul a avut loc duminica, chiar de Ziua Mondiala de lupta impotriva cancerului, iar jucatorul de 23 de ani a fost titular și a evoluat tot meciul. Pe cand…

- Echinaceea este o planta medicinala folosita in mod frecvent pentru tratarea racelii si a gripei, dar si pentru dureri in gat, tuse si febra. Echinaceea este o planta de mici dimensiuni, dar cu mari calitati. Numele sau vine din cuvantul grecesc „ech

- Pipotele sau inimile de pasare pot fi considerate printre cele mai sanatoase organe, dar nu stiu cum se face ca multi nu le consuma. Adevarul este ca sunt delicioase, satioase si destul de accesibile ca pret, asa ca nu ar fi o problema sa le includem mai des in alimentatie. Realitatea este ca aduc beneficii…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Cancerul este provocat de cresterea rapida si necontrolata a celulelor bolnave care pot afecta oricare parte a organismului. In prezent, 8,8 milioane de persoane mor din cauza cancerului in fiecare an si se estimeaza ca in urmatorul deceniu, numarul victimelor va ajunge la 14 milioane.

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Ar putea fi creat un vaccin impotriva cancerului? Un experiment recent, care a eliminat tumorile la soareci, aduce o raza de speranta: cercetatorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite au descoperit ca injectarea unei combinatii de doua substante imuno-stimulatoare direct in tumorile solide…

- Cercetatorii de la Stanford University School of Medicine au injectat doi agenti care stimuleaza imunitatea direct in tumorile soarecilor, observand ca solutia elimina orice urma de cancer, inclusiv metastazele.

- Un grup de oameni de stiinta de la Universitatea Stanford au pus la punct un vaccin revolutionar, capabil sa vindece practic toate tipurile de cancer. Noul preparat a dat rezultate cu adevarat spectaculoase...

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatori de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Stanford va incepe testele pe subiecți umani, pentru un vaccin impotriva cancerului. Tratamentul se administreaza sub forma de injecție intr-o tumoare, care...

- Metoda functioneaza pentru multe tipuri diferite de cancer, inclusiv pentru cele care apar spontan. Cercetatorii considera ca aplicarea locala a unor cantitati minuscule de agenti ar putea deveni o terapie rapida si ieftina pentru cancer fara efectele secundare produse de stimularea imunitatii…

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Lamaia este acida, cu aroma specifica și gust acru, fiind fructul cel mai bogat in vitamina C, necesara organismului. Acest fruct imbunatatește imunitatea, intarește vasele de sange, ajuta la vindecarea pielii si chiar la blocarea dezvoltarii anumitor celule care pot declansa aparitia cancerului.…

- Cancerul pancreatic este a treia cauza de mortalitate in SUA cu peste 43.000 de decese numai in 2017. Conform National Cancer Institute, 8% dintre pacientii diagnosticati cu cancer pancreatic au o rata de supravietuire de cinci ani.

- Un nou test de sange, elaborat pentru detectarea timpurie a 8 tipuri frecvente de cancer ar putea reduce decesele provocate de aceasta boala. Analiza non-invaziva, denumita CancerSEEK, cauta in mod...

- Intr-o perioada in care oamenii nu cunosteau prea multe despre anatomie (disectia era considerata tabu), Hipocrate avea mare succes in vindecarea afectiunilor prin ajutarea organismului uman sa accelereze puterile de autovindecare. Afla mai multe despre DIETA RINA, ca sa stii cum sa combini…

- Sfecla rosie are in compozitia sa multe substante nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic si antioxidanti. Sfecla rosie este usor de digerat si este bogata in apa peste 90 ; zaharuri; fibre, informeaza Agerpres.ro Pigmentul…

- Un studiu publicat in revista stiintifica American Journal of Epidemiology, citat de csid.ro, arata ca un consum regulat de portocale si suc de portocale in primii doi ani de viata poate scadea riscul de aparitie a leucemiei.Fiind o sursa bogata in vitamina C, un putetrnic antioxidant, portocalele ajuta…

- Desi nu exista alimente ''miracol'' care sa ne protejeze impotriva cancerului sau care sa ne vindece, un stil de viata echilibrat poate asigura o stare optima de sanatate, implicit o protectie anticanceroasa. Este important sa stim ca...

- Se știe ca prunele uscate conțin mult mai multe substanțe folositoare decit cele proaspete... Iata unele dintre beneficiile prunelor uscate: 1. Dizolva colesterolul daunator și imbunatațesc activitatea intestinului. 2. Protejeaza smalțul dinților impotriva deteriorarii, intarindu-l și protejindu-l impotriva…

- De ce este bine sa incluzi vitamina E in rutina ta de ingrijire? Iata cum sa fii mai frumoasa cu ajutorul vitaminei E! Vitamina E este conținuta de numeroase fructe și cereale, printre care și germenii de grau, multe uleiuri vegetale și legume cu frunze verzi. Iata care sunt avantajele folosirii vitaminei…

- Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate anterior cuprinzand in total peste 51.000 de subiecti de 50 de ani sau peste aceasta varsta care traiau in comunitati, nu in camine de batrani sau in alte institutii de ingrijire. Cercetatorii au descoperit ca nu exista…

- Pentru mulți oameni, cuvantul „cancer" provoaca frica și disperare care, de altfel, este justificata. Cancerul este o cauza majora de deces in lume. Anual in Moldova de la aceasta boala se sting din viața mai mult de 6000 de oameni. Și numarul de cazuri este in creștere continua.

- In scopul de a invinge cancerul si a asigura faptul ca nu va exista recidiva, corpul trebuie adus intr-o stare de echilibru si sistemul imunitar reconstruit si reglat fin. Deci cum sunt realizate toate acestea?

- Rosiile sunt o sursa excelenta de vitamina C, vitamina E, acid folic si potasiu, vitamina A si vitamina K. Ele contin, de asemenea, si cantitati mici de fibre, seleniu si magneziu.Licopina, cea care da rosiilor culoarea specifica lor, este un antioxidant, cu efect chiar mai puternic decat vitamina C.…

- Pentru persoanele diagnosticate cu cancer, cateva ore pe luna in care picteaza, deseneaza sau croșeteaza in cadrul unor ateliere de creație pot face minuni. In urma cu aproximativ zece ani, la Timișoara au luat naștere doua grupuri de suport pentru bolnavii de cancer. Membrii acestora, majoritatea persoane…

- Un nou tratament anticancer dezvoltat de compania biofarmaceutica americana Gilead Sciences poate tine in viata cel putin un an pacienti care au unele dintre cele mai grave forme de limfom, releva rezultatele unui test clinic, dar raman obstacole pana la utilizarea la scara larga, scrie FT. Studiul…

- Nu stiai despre lamai. Beneficii uimitoare pentru frumusete si sanatate Nu stiai despre lamai. Beneficii uimitoare pentru frumusete si sanatate. Lamaia este unul din cele mai benefice fructe, caștigandu-și popularitatea in intreaga lume. Nu stiai despre lamâi. Beneficii uimitoare pentru…