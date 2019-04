DOVADA! Maharii MAI, fara concurs! Iata ca OMAI 10/2019 incropit pe sestache de secretarul general adjunct al MAI, chestorul Valentin Melnic si asumat de ministrul de Interne, pe care de-abia l-am dezvaluit produce deja primele efecte. Si cum este vorba de o miza uriasa pentru mii de cadre ale MAI-ului care spera inca sa avanseze in cariera prin participarea la […] DOVADA! Maharii MAI, fara concurs! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gata, a fost declansat asaltul final pentru preluarea controlului absolut asupra Directiei Generale Anticoruptie! Iar seria noastra de dezvaluiri din ultima vreme a fost pe deplin confirmata chiar de catre Carmen Dan, ministrul de Interne avand o iesire fara precedent la ”sedinta solemna” pentru instalarea…

- Festivalul-concurs Național de muzica și dans popular „Cantec drag din plai strabun” iși propune sa ofere un cadru de afirmare iubitorilor muzicii și dansurilor populare romanești. Acesta se adreseaza soliștilor vocali și instrumentiști, grupurilor vocal-instrumentale și coregrafice, care se apropie…

- Iata ca in timp ce ii da un nou ”cec alb” de incredere chestorului Valentin Melnic, ramanand insa de vazut daca nu cumva va fi unul fara acoperire, Carmen Dan a fost abil condusa spre concluzia ”personala” cum ca ar fi victima unei complexe operatiuni ”din afara ministerului” prin care s-ar incerca…

- Pe 8 martie seara, dupa ce a dat drumul la toate subalternele din minister si s-a sigurat ca toata lumea inclusiv pe linie de partid a plecat ”pe fenta” cu petrecerea femeilor pesediste, Carmen Dan a intrunit o intalnire de taina cu chestorul Valentin Melnic, la care a fost convocat ”de indata” si seful…

- Calin Nistor, actualul sef interimar al DNA, a decis sa faca publice mai multe informatii despre felul in care se faceau anchetele la DNA. Acesta a povestit ca fliajul unei singure persoane costa foarte mult pentru ca era nevoie de cei de la DOS, Departamentul specializat pentru astfel de operatiuni…

- Mare mai e ”Gradina” Ministerului de Interne, din moment ce, dupa cum o arata informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, Rares Vaduva este mai mult decat ”in carti” pentru a reveni la conducerea actualei Directii Generale de Protectie Interna. Adica sa preia in forta sefia serviciului secret…

- Dupa o prima zi la Yukon Arctic Ultra si peste 98 de kilometri parcursi, ultramaratonistul bistritean a aflat in urma unui control ca are probleme la degetele piciorului drept, in sensul in care i-au fost descoperite degeraturi. Drept urmare, Tiberiu Useriu a fost dus cat s-a putut de rapid in grija…

- Pwn2Own este o cunoscuta competitie care se deruleaza anual si unde piratii informatici incearca sa penetreze calculatoare si alte obiecte conectate. Mai multe computere, echipate cu diferite tipuri de configuratii ,mai mult sau mai putin complicate de a fi sparte, sunt atacate de hackeri, iar cei…