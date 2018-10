Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca actualul Guvern nu are "nicio sansa" sa poata face "o fata decenta" in ceea ce priveste Presedintia Consiliului UE, adaugand ca afirmatia presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit careia Romania nu este pregatita sa preia acest mandat reprezinta…

- Senatul a adoptat un proiect de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, care va da posibilitatea revizuirii sentintelor in dosarele in care au fost folosite probe obtinute in urma protocoalelor secrete. Mai exact, proiectul viza desecretizarea unei Hotarari CSAT din 2005 privind…

- Alianta Liberalilor si Democratilor din Europa, adica familia politica din care face parte partidul condus de Calin Popescu-Tariceanu, a decis la finalul saptamanii trecute sa continue „monitorizarea cu atentie“ a situatiei din Romania si sa ceara ori de cate ori e nevoie de la formatiunea liderului…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca atacurile antiamericane ale europarlamentarului ALDE, Renate Weber, arata cat de subtil și de periculos joaca Rusia, dar și superficialitatea de care dau dovada unii politicieni, care pana de curand susțineau alianța Romaniei cu SUA. Tomac arata…

- Calin Popescu Tariceanu are o ieșire furibunda, dupa ce au ajuns, in spațiul public, inca doua protocoale secrete. Ele sunt semnate in decembrie 2016, intre actualul șef al SRI, Eduard Hellvig, și procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Președintele Senatului spune ca cele doua protocoale ”reprezinta…

- Calin Popescu Tariceanu are o ieșire furibunda, dupa ce au ajuns, in spațiul public, inca doua protocoale secrete. Ele sunt semnate in decembrie 2016, intre actualul șef al SRI, Eduard Hellvig, și procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar.Președintele Senatului spune ca cele doua protocoale…

- "Am avut zilele acestea ocazia sa vorbesc cu multi romani care mi-au marturisit stupefactia fata de violentele de limbaj care au dus, in final, la violente in strada. O parte dintre ei mi-au cerut sa intervin public cu un mesaj pentru a detensiona situatia, cu un apel la calm si unitate. Este unul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti ca a vorbit cu foarte multi romani care i-au marturisit „stupefactia fata de violentele de limbaj”, care au dus ulterior la violentele de strada, si i-ar fi cerut sa intervina public. Acesta catalogheaza gestul politicienilor care depun…