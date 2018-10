Stiri pe aceeasi tema

- Nevasta lui Ilie Nastase a fost surprinsa intr-o ipostaza incredibila, care demonstreaza ca il "traducea" pe fostul mare tenismen inca de acum jumatate de an, cand plangea pe la TV, suspinand ca vrea sa ii mai ofere o sansa lui "Nasty".

- Am un pachet de acțiuni la o societate comerciala, pe numele de fata. Dar, intre timp, m-am casatorit și mi-am schimbat atat numele, cat și domiciliul. Unde trebuie sa anunț, ca acționar, ca mi-am schimbat datele personale? (Mariana Grigorie, Ilfov). RASPUNS: Pentru a beneneficia in continuare de drepturile…

- Primele imagini de la nunta fiului lui Dragnea au fost publicate de site-ul Știripesurse . Fotografiile au fost realizate in sediul Primariei, unde a avut loc cununia civila. Ceremonia a fost oficiata de Gabriela Firea, iar la eveniment au asistat doar 20 de oameni. Nunta fiului lui Dragnea este considerata…

- Al Doilea Razboi Mondial ramane una dintre cele mai tulburi perioade din istoria lumii, dar aceasta perioada a reprezentat și un salt uriaș in domeniul armelor. In aceasta perioada progresele tehnologice au reprezentat un aspect central. Fiecare mare stat participant a incercat, in felul sau, sa dezvolte…

- Laurențiu Duța a facut publice imagini cu soția și fiica lui. Este una dintre rarele ocazii cand artistul iși arata familia. Laurențiu Duța, in varsta de 42 de ani, este cunoscut din trupa 3rei Sud-Est , formație cu care a facut furori in anii de dupa Revoluția din 1989. Daca despre cariera lui se cunosc…

- Un polițist pe motocicleta a murit pe DN 71, in județul Dambovița, intr-un grav accident rutier, in dimineața zilei de vineri, 20 iulie, potrivit Centrului InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), care informeaza ca circulatia este oprita la aceasta ora pe DN 71 Bucuresti…

- Un medic valcean stabilit de cativa ani in Bucuresti a postat joi, 12 iulie, un video pe Facebook in care se observa o femeie surprinsa de camere de supraveghere in timp ce defecheaza in plina zi, langa o masina parcata pe bulevardul Dacia din Bucuresti, chiar in fata intrarii in cabinetul sau medical,…