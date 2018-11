Dovada că statul român nu a făcut NIMIC pentru pacienții arși la trei ani de la Colectiv Tanarul deputat arata ca, dincolo de acest transfer, problema uriașa este lipsa capacitații statului roman de a-și trata pacienții arși. ”Avem 3 centre de mari arși care ar putea reprezenta o varianta cat de cat OK pentru tranziția spre un standard european. Din pacate, nu sunt dotate. Din cauza imbecilitații, incompetenței și nepasarii unor funcționari publici și a unui sistem bolnav. Este absurd ca viața unui om sa depinda de un proces ca cel descris mai sus. Intr-o țara care va prelua “șefia” UE, in 58 de zile. Da, suntem un stat nefrecventabil. In care niciun alt stat nu mai are incredere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

