DOVADA că Rareș Bogdan și Cozmin Gușă s-au împăcat Dupa mai bine de 5 zile de cearta, Cosmin Gușa și Rareș Bogdan s-au impacat. Deși mulți au pus la indoiala ca informațiile ar fi reale și se temeau ca Bogdan nu va mai apararea la Realitatea TV, temerile le-au fost infirmate duminica seara. Rareș Bogdan a aparut, din nou, la emisiunea care l-a consacrat, ”Jocuri de putere”. Citește și: Ieșire furtunoasa a lui Oreste, dupa ultimele acuze care i se aduc! ‘Raspuns la mizerie’ . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

