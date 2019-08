Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii și-au indreptat atenția catre mașinile din curtea presupusului criminal din Caracal, Gheorghe Dinca. Vineri, trei mașini au fost scoase din curtea celui care a marturisit ca le-a rapit și ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.

- Anchetatorii romani au facut noi dezvaluiri despre cazul din Caracal. Potrivit procurorilor DIICOT, oasele gasite acum zece zile in padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca, nu sunt ale Alexandrei Macesanu si nu se stie daca apartin Luizei Melencu.

- Anchetatorii au gasit, luni, ramasite umane intr-o padure de langa Caracal, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Surse judiciare au declarat ca anchetatorii au gasit, luni, intr-o…

- Criminaliștii care fac cercetari in locuința lui Gheorghe Dinca au gasit mai multe haine de dama și urme de sange pe lenjerie și pantaloni care ii aparțin lui Gheorghe Dinca, anunța Antena3.Cu toate acestea, nu exista nici acum indicii clare care sa arate ca fetele au fost acolo in casa.…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…