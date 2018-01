Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Patricia Ene, sefa Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ilfov, si "Printul spitalelor" Alexandru Grumaz si-au "oficializat" relatia in Poiana Brasov, la "Revelionul bogatilor" de la hotelul Teleferic, astazi revenim cu…

- A amenintat ca-si omoara sotia imobilizata la pat. Avea brigheta in mana si gazul pornit Un barbat din Cluj-Napoca a fost internat la Clinica de Psihiatrie dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca isi va omori sotia. "Astazi, în jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112,…

- Managera Spitalului Judetean Ilfov, Patricia Ene, si "Printul spitalelor", Alexandru Grumaz, nu se mai ascund! Cei doi au mers impreuna la "Revelionul bogatilor" de la hotelul de lux Teleferic, acolo unde au petrecut noaptea dintre ani numerosi milionari, printre care si Gigi Becali, dar si ambasadoarea…

- Potrivit traditiei, Clubul Orasenesc al Pensionarilor din localitate, condus de presedintele Andrei Ianecsko, a sarbatorit intrarea in Noul An. Revelionul a avut loc la restaurantul hotelului Nadlac, la petrecere participand 110 persoane – membri ai Clubului Orasenesc si prietenii lor de la cluburile…

- Ambasadoarea Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, a participat la o cina alaturi de Nelu Iordache, condamnat in prima instanța la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru…

- Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, iar vacanta de Revelion a ambasadoarei Stella Ronner-Grubacic a fost una "privata", informeaza joi misiunea diplomatica la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de Facebook. Mesajul vine in contextul in care, potrivit potrivit presei…

- Antena 1 a fost lider in ceea ce privește audiența in noaptea dintre ani. De 18 ani, Dan Negru prezinta emisiunea din noaptea de Revelion de la Antena 1. PRO TV-ul a renunțat sa mai petreaca Revelionul. Pe locul al doilea a fost, surprinzator, TVR-ul. Dan Negru a dezvaluit ca pentru…

- VIZITA… Carles Puigdemont, fostul premier al Cataloniei, si-ar fi petrecut Revelionul la Vaslui, alaturi de sotia sa, Marcela Topor, si familia acesteia. Informatia este furnizata de ziarul Catalunyapress, potrivit caruia ex-liderul catalan s-ar fi mutat in Romania, impreuna Marcela si cu cele doua…

- Totul s-a intamplat intr-o zona cunoscuta ca fiind rau-famata din Napoli. O familie de romani, care petrecea Revelionul in casa unor prieteni, a iesit pe balcon pentru a admira focul de artificii. Mai multi barbati au inceput sa traga focuri de arma in aer, iar un copil de opt ani a fost lovit de…

- Aurelian Mihai, fostul deputat PPDD, a fost implicat intr-un accident rutier, in timp ce se indrepta spre Bucovina, unde a facut Revelionul. Acesta are leziuni ușoare, in ciuda faptului ca s-a rostogolit cu mașina de patru ori. Accidentul a avut loc intre Buzau și Ramnicu Sarat. "Trecuseram…

- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Edilii acestui oraș au pregatit doua focuri de artifici i, la ora 00.00, apoi la ora 1.00, pentru a marca trecerea Romaniei, respectiv a Ungariei in noul an. In centrul municipiului Sfantu Gheorghe a fost organizat un Revelion Stradal. Petrecerea din centrul orasului este traditionala, fiind organizata…

- Din luna mai a anului 2017, brașoveanul Florin Florea a devenit președintele Federației Romane de Atletism (FRA). Dupa mai bine de 6 luni de la investire, perioada in care atleții romani au trecut printr-o serie de competiții internaționale de anvergura (printre care „Mondialele” de seniori in aer liber,…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Au ales sa treaca in noul an in tari calduroase, pe plaja sau in mijlocul Oceanului. Chiar acum sunt pe drum spre Dubai, Tailanda ori Caraibe. Totusi, mai bine de 80 la suta dintre ai nostri raman in tara, iar in topul preferintelor se afla Brasovul si statiunile de pe Valea Prahovei. De un astfel…

- Petrecerea de Anul Nou a început în mod oficial în Samoa, Tonga, Insula Craciunului si Kiribati, primele zone din lume care au intrat deja în anul 2018., conform The Telegraph. Ultimele regiuni care vor intra în noul an sunt insulele americane Baker Island,…

- Brasovenii si turisti sunt invitați si anul acesta la Revelionul din Piata Sfatului, sa se bucure de concerte si de focul de artificii. In noaptea dintre ani, invitații de marca ce vor concerta in Piata Sfatului sunt trupa Compact B și Ellie White, in deschiderea acestora urmand sa fie…

- Mihai Voduț, la Viitorul! Gica Hagi l-a ofertat pe atacantul de la FC Voluntari. Acesta l-ar inlocui pe George Tucudean, dorit la CFR Cluj. Conform prosport.ro, Hagi are deja o varianta de rezerva pentru inlocuirea varfului care a inscris 11 goluri in prima parte a sezonului. Daca transferul lui Tucudean…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…

- An de an, pe șoselele din Romania par sa circule tot mai multe mașini de lux. Impactul vizual este insa atenuat de staticile care arata ca, in mare parte, acestea sunt cumparate la mana a doua. Conform APIA, vanzarile din clasa F au scazut cu 0,4% in timp ce in zona SUV, modelele cu adevarat de lux…

- Mihai Ghencea, PR-ul circului Italiano Bonaccini, a venit, la „Prietenii de la 11”, sa vorbeasca despre noul spectacol de la "Circo Italiano Bonaccini ", precum și despre posibilitatea de a petrecere Revelionul la circ.

- Platforma Unionista Acțiunea 2012, grupul civic care aduce in spațiul public romanesc mesajul „Basarabia e Romania”, ii invita pe toți romanii sa petreaca revelionul 2018 pe malul raului Prut. Mii de oameni sunt așteptați la Prut, in localitatea Falciu, pentru a sarbatori in spirit unionist trecerea…

- Cea mai solicitata destinatie pentru Sarbatori pentru romani este chiar tara noastra, majoritatea dintre ei prefera in acest an sa-si petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse. “Cea mai solicitata destinatie de Craciun si…

- Revelionul bate la ușa. Daca nu te-ai decis inca unde sa-l petreci, poți lua in calcul, pe ultima suta de metri, o vacanța intr-o țara indepartata. Agențiile au, inca, oferte atragatoare. Mai multe pe Capital.ro Post-ul Capital.ro: Petrecerea dintre ani in țarile calde, o vacanța prelungita de mii de…

- Consilierii locali Cristian Macedonschi (FDGR) și Șerban Șovaiala (independent) au depus o serie de interpelari pentru ședința ordinara de Consiliu Local din data de 15.12.2017 cu scopul de a implementa o serie de proiecte benefice Brașovului și brașovenilor. Prima interpelare a celor doi consilieri…

- Bulgarii au norocul de a trai intr-o parte a planetei dezvoltata din punct de vedere economic, insa inca nu pot trece pragul si intra in grupul statelor cu cele mai mari venituri in lume, in care se afla toate celelalte state din UE, cu exceptia Bulgariei, Romaniei si Croatiei. Asta arata o privire…

- Pe 9 octombrie, Simona Halep (26 de ani) devenea prima jucatoare de tenis din Romania care a urcat pe primul loc in lume . Cu ajutorul datelor statistice publicate de site-ul wtatennis.com, Libertatea a incearcat sa explice aceasta performanța uriașa. Calitațile fizice conteaza din ce in ce mai mult…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel la premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat in vizita duminica la Paris, sa dea dovada de ''gesturi curajoase fața de palestinieni'', menționand indeosebi ''inghețarea colonizarii'', pentru ''a ieși din impasul actual'', relateaza AFP. …

- Doi oameni au murit, iar alții sint raniți, in urma unui accident teribil, produs azi-dimineața in Romania. Oameni se aflau intr-un microbuz. Șoferul unitații de transport a pierdut controlul volanului și microbuzul s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut intre localitațile Borsec si Tulghes, in judetul…

- Traditii, port si oameni, totul este promovat peste hotare de o suedeza indragostita de Maramures! Femeia - de meserie scriitoare - a ajuns prima data in Romania in urma cu patru ani. De atunci revine periodic si de fiecare data are grija ca tara noastra sa atraga noi si noi turisti.

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). De asemenea, pentru prima oara in…

- Gigi Becali va petrece Revelionul la Poiana Brașov, unde a inchiriat deja mai multe camere pentru familie și apropiați. Patronul de la FCSB ii va avea langa el pe Ionuț Luțu, Vasile Geambazi, Valeriu Argaseala și alți prieteni, anunța Fanatik. Omul de afaceri s-a cazat la hotelul Teleferic, unde a facut…

- Pentru cei 75 de veterani prezenți la ceremonie - militari in activitate, in rezerva și in retragere - avansarea in grad a reprezentat o noua dovada a recunoștinței Armatei Romaniei fața de modul in care și-au indeplinit misiunile acolo unde țara i-a trimis, se precizeaza intr-un comunicat remis…

- La jumatatea anului, în România se înregistrau 22,2 milioane de cartele active de servicii de telefonie mobila. O cifra care o depașește cu mult pe cea a populației totale, unde sunt contorizați și nou-nascuții, care, evident nu utilizeaza telefonul. Chiar daca toți românii…

- Barbatul de 40 de ani, Virgil Serban are o relatie cu fiica sa vitrega de doar 15 ani, care a si ramas insarcinata. Acesta a recunoscut ca s-a indragostit de minora si ca se gandeste chiar la un viitor impreuna!

- Soferul unui TIR, incarcat cu cereale, inmatricular in Rep. Moldova, nu s-ar fi asigurat in momentul unei depașiri și a intrat in coliziune cu un microbuz de pasageri. In urma impactului douasprezece persoane au fost ranite. S-a intamplat in localitatea Raducaneni, judetul Iasi din Romania, informeaza…

- Dezamagire in tabara oltenilor, dupa ce Astra a egalat spre final, iar elevii lui Mangia au pierdut doua puncte. Cel mai bun jucator de pe teren, Gustavo, autor a doua goluri, se declara dezamagit de rezultat, insa avea sa-i treaca repede! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania , l-a surprins pe brazilian…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, in judetul Prahova. Un pieton a fost lovit de un autobuz si a murit pe loc, relateaza Romania TV.Potrivit informatiilor, acesta statea intins pe carosabil iar soferul l a vazut prea tarziu.Accidentul a avut loc in zona localitatii Corbii Mari. In autobuz…

- Colegiul Tehnic Apulum a ”spart gheața” și a organizat, ieri seara, primul bal al bobocilor din acest an in Alba Iulia. Evenimentul mult așteptat de la inceperea anului școlar de catre liceeni, in special de cei de clasa a IX-a, s-a desfașurat la Casa de Cultura a Studenților, iar pentru mult ravnitele…

- Ascunși in compartimentul de marfa al unei autoutilitare inmatriculata in Romania, printre piese auto. 20 de iranieni, afgani și iranieni, solicitanți de azil in Romania, au fost descoperiți, in noaptea de marți spre miercuri, in timp ce incercau sa ajunga ilegal intr-un stat din Spațiul Schengen. Autoutilitara…

- Un site a lansat un concurs in premiera, in Romania, al carui premiu cel mare este plata tuturor serviciilor ce tin de nunta, mai putin chiria locului unde se desfasoara petrecerea. Toti participantii tombolei castiga vouchere pentru diverse servicii ce tin de nunta. Conditii: mirii sa faca petrecerea…