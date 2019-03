Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece partide membre ale Partidului Popular European (PPE), principalul grup politic din Parlamentul European, au cerut in mod oficial excluderea prim-ministrului populist ungar Viktor Orban si a partidului sau Fidesz, care ar putea fi decisa pe 20 martie, a anuntat luni presedintele PPE Joseph…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca il 'sustine pe deplin' pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, tinta unei campanii a guvernului populist ungar condus de Viktor Orban, transmite AFP. 'Il sustin pe deplin, suntem solidari si o vom spune sus si tare in discutiile…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi a anuntat ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. „Citatia vine inainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidenta. Mi-am cumparat bilet de avion pentru vineri…

- Comisia de selectie a procurorului sef european, functie pentru care s-a inscris Laura Codruta Kovesi, aproape a finalizat lista scurta a candidatilor selectati. Pe ea s-ar afla si Kovesi, potrivit Europa Libera. Data limita pentru depunerea candidaturilor a fost 14 decembrie 2018. Din 30 de persoane…

- Timmermans a fost desemnat, prin aclamatii, 'candidatul comun' al familiei social-democrate europene de cei in jur de 1.000 de delegati la congresul ce are loc la Lisabona. Frans Timmermans spera sa ii succeada in functie actualului presedinte al Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, dupa alegerile…