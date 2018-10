Doua zile de neuitat pentru 20 de copii cu probleme sociale din Lugoj

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de copii de la peste 20 de cluburi scolare, departamentale si private se antreneaza, in ciuda temperaturilor scazute, in bazinul exterior din cadrul Complexului Sportiv "Lia Manoliu" din Capitala, dupa ce bazinul acoperit a fost inchis pentru reabilitare. Parintii si antrenorii sportivilor…

- Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au identificat o firma cu sediul in sectorul 3 din București, specializata in comercializarea de carucioare, mobilier și diverse accesorii pentru copii, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 952.703 lei, din care 410.846…

- La nivelul Asociației Filantropia Ortodoxa Alba Iulia s-a desfașurat in perioada 3 – 5 septembrie programul de analiza a nevoilor de dezvoltare instituționala in cadrul parteneriatului dintre Federația Filantropia, Romania și VIA University College, Danemarca. Programul a fost realizat de o echipa de…

- Laurențiu Marinescu a revenit la Petrolul Ploiești, experimentatul mijlocas urmand sa imbrace din nou tricoul ”galben-albastru”. ”Marin” a semnat un contract valabil pana la in vara lui 2020. ”Lupii” si-au asigurat un plus de experienta si de valoare in linia mediana, odata cu revenirea lui Laurentiu…

- Accident soldat cu 5 victime pe DN 71, la Baldana. Un barbat, in varsta de 62 de ani, din București, Post-ul 5 persoane ranite, printre care 2 copii, intr-un accident pe DN 71. Un șofer ar fi adormit la volan apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 16 iulie - 3 august 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.966.336 de euro, adica 9.123.800 de lei. Au fost depistate 647 de persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 54 erau din judetul Timis, 46 in…

- UPDATE 3 Autospeciala de transport victime multiple din cadrul Isu Buzau a preluat 2 victime in vederea transportului la UPU Buzau. Un pacient este preluat de elicopterul SMURD in vederea transportului la o unitate medicala din Bucuresti. Persoana este constienta insa prezinta politraumatisme. Dupa…

- Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea pensionarii din Bucuresti cu venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 de lei). Toate costurile vor fi suportate de municipalitate, iar pachetul de vacanta include, pe langa masa, cazare si transport,…