- Peste 40 de angajati ai S.C. VITAL S.A. au donat sange in urma campaniei„ ALEGE SA FI PREZENT ACOLO UNDE ESTE NEVOIE ZI DE ZI DE AJUTORUL TAU!” Campania de donare de sange s-a bucurat de o larga deschidere din partea conducerii societatii VITAL S.A. si a fost organizata de catre departamentul Relatii…

- „Avem o singra mașina in care nu incapem și noi și echipamentele de recoltare de sange cand facem colectele mobile”, spune Adriana Craciun, directorul Centrului de Transfuzii Buzau Centrul de Transfuzii Buzau este o instituție care raspunde solicitarilor spitalelor venite la orice ora din zi și din…

- Centrul de Transfuzii Buzau intensifica in aceasta perioada activitatea de colectare de sange. Din experiența anilor trecuți, se știe ca in perioada de vara, lumea pleaca in concedii, fiind vorba aici atat de donator, dar și de personalul ce deservește Centrul de Transfuzii, astfel incat donarea se…

- In cadrul manifestarilor dedicate aniversarii a 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, in perioada 4-8 martie, jandarmii maramureseni au demarat o campanie de donare sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare, campanie intitulata „O sansa pentru viata ”. “Inca din ziua de luni,…

- “Sistemul sanitar se confrunta cu o acuta lipsa de sange, situație ce ar putea conduce la deteriorarea starii de sanatate a unor pacienți sau, mai grav, chiar la pierderi de vieți omenești. De aceea, conducerea Spitalului Orașenesc Nehoiu face apel la populația arondata spitalului sa dea dovada de solidaritate…

- Aceasta face parte dintr-o inițiativa la nivel național aparținând mai multor comunitați de motocicliști din România și se dorește a fi o acțiune cu caracter recurent în vederea suplinirii nevoii de sânge, care devine din ce în ce mai acuta. Donatorii se pot prezenta…

- Cateva dintre societațile buzoiene s-au alaturat cu seriozitate campaniei de colectare de sange pe care o desfașoara Centrul de Transfuzii Buzau și sunt consecvente in ceea ce privește sprijinul acordat. Una dintre ele este societatea Romcarbon. In decursul anului 2018, Centrul de Transfuzii Buzau a…