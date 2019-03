Doua victorii intr-o singura zi pentru Kovesi la Inalta Curte in fata Inspectiei Judiciare Un al doilea complet de 5 judecatori de la Inalta Curte i-a dat luni castig de cauza Laurei Codruta Kovesi si a repins recursul declarat de Inspectia Judiciara, dupa ce Sectia pentru procurori din CSM a respins cererea IJ de a o sanctiona pe fosta sefa DNA, in cazul neprezentarii la audierile comisiei de ancheta din Parlament privitoare la alegerile din 2009.



Completul de 5 judecatori a fost format din: Virginia Filipescu, Bianca Tandarescu, Beatrice Nestor, Valentina Vrabie si Daniel Severin. Decizia a fost luata in unanimitate.



"Minuta deciziei civile 78: Respinge recursul…

Sursa articol si foto: business24.ro

