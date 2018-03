Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca isi doreau sa castige partida disputata astazi contra celor de la Sporting Apahida, fotbalistii de la CSM Campia Turzii au trebuit sa se recunoasca invinsi de o formatie mult mai pragmatica, care a stiut sa profite de doua greseli in apararea echipei gazda. Read More...

- Sambata, 17 martie, fotbalistii de la CSM Campia Turzii vor disputa prima partida oficiala din 2018, de pe teren propriu, adversara fiindu-le performera etapei trecute, Sporting Apahida. Pentru jucatorii lui Valentin Sandru se anunta un meci destul de dificil, dar pe care isi doresc sa il castige, cu…

- Consiliul Județean Cluj a incheiat luni, 12 martie 2018, in urma unei proceduri de licitație publica deschisa derulate in acest scop, acordul cadru privind achiziționarea serviciilor de topografie și cadastru pentru inscrierea in evidențele cadastrale și de carte funciara a imobilelor – cladiri, terenuri…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, 5 martie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, 1 martie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- In judetul Braila se actioneaza in prezent cu 26 de utilaje de deszapezire pentru deblocarea mai multor segmente de drumuri nationale si judetene, iar politistii au instituit 18 filtre de informare a soferilor.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 28 februarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Consiliul Județean Cluj invita organizațiile neguvernamentale si entitatile publice din judet care implementeaza programe si proiecte din sfera tineretului si activitatilor socio-educationale, a sportului, culturii, cultelor religioase, precum si cele din sfera Centenarului Marii Uniri, sa depuna cererile…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de marti, 27 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se in conditii specifice de iarna. Read More...

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association, conform agerpres.ro. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile…

- onsiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 26 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de vineri, 23 februarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- In cursul zilei de 21 februarie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Sibiu au identificat și prins doi minori banuiți ca ar fi talharit o sibianca in varsta de 84 de ani, chiar in locuința acesteia. Read More...

- Consiliul Județean Cluj a aprobat lista celor 38 de drumuri județene pe care se vor executa in anul 2018 lucrari de intreținere curenta și periodica. Conform programului de lucrari aprobat de plenul forului administrativ județean, nu mai puțin de 70.000.000 de lei au fost alocați de Consiliul Județean…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de vineri, 16 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Blocaje cu repetiție de fiecare data cand se lucreaza la podul de la Maracineni. Ieșirea din Maracineni spre Buzau, și pe E85 și pe DJ203K, a fost paralizata joi, in jurul pranzului, mai bine de doua ore, din cauza unor lucrari la gaura aparuta pe calea de rulare a podului pe sensul dinspre Rm. Sarat.…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat in vederea adoptarii in cadrul ședinței ordinare a deliberativului clujean din data de 19 februarie a.c., un proiect de hotarare care vizeaza introducerea unor restricții de circulație pe doua sectoare de drumuri județene in lungime…

- Consiliul Județean Cluj a demarat procesul de distribuire in județ a noilor documente in baza carora producatorii agricoli-persoane fizice pot comercializa produsele agricole proprii, respectiv a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol. Read More...

- Penultima etapa a sezonului regulat din Divizia A2 (seria de vest) la volei masculin programeaza la Campia Turzii, sambata 10 februarie, intalnirea dintre formatia locala CSM Campia Turzii si cei de la ACS Volei Club Zalau. Read More...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de vineri, 9 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 8 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., aflata in subordinea autoritatii locale si care desfasoara activitati de:constructii de drumuri, cai publice; reparatii si intretinere drumuri si cai publice; producerea si comercializarea mixturilor asfaltice si a betoanelor de ciment; salubritate stradala, inclusiv…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de marti, 6 februarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 31 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier. Desi in ultimele 24 de ore nu s-au inregistrat precipitatii sub forma de ninsoare,…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 26 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 25 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de marti, 23 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 22 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de vineri, 19 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfasurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii de iarna, precizeaza Consiliul Judetean Cluj.

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, 18 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 17 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Centrul Național de Informare și Promovare Turistica din cadrul Consiliul Județean Cluj a participat in perioada 11-14 ianuarie la Ferien Messe Wien, cel mai important eveniment de profil din Austria și unul dintre cele mai importante targuri de turism din Europa. Read More...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 15 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. In conditiile in care in ultimele 24 de ore precipitatiile sub forma de ninsoare au fost reduse din punct de vedere cantitativ,…

- Consiliul Județean Cluj va aloca 5 milioane de euro pentru Parcul Industrial Tetarom V de la Luna, care a fost anunțat inaintea campaniei electorale de președintele CJ, Alin Tișe, fiind susținut atat de primarul din Luna, Aurel Giurgiu, cat și de primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan. Read More...

- Doua autospeciale de pompieri au intervenit in aceasta seara in localitatea Iara, unde a izbucnit un incendiu puternic la un imobil situat in zona centrala. Una dintre mașini a plecat de la Turda, iar alta a venit de la Baișoara. Read More...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 21 decembrie, a.c., pe raza județului Cluj circulația se desfașoara normal.

- Planurile urbanistice generale (P.U.G.) și regulamentele locale de urbanism (R.L.U.) ale 31 de comune clujene vor fi actualizate in urma semnarii de catre Consiliul Județean Cluj a unui act adițional la contractul incheiat in acest sens cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și…