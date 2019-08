Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupa poziția 701-800 la nivel internațional, prima din Romania, urmata de Universitatea din București (UB) pe poziția 901-1000 la nivel internațional, conform clasamentului Shanghai al universitaților, dat recent publicitații.

- Ca in fiecare an, dupa ce trece Bacalaureatul, absolvenții clasei a XII-a trec prin emoția unei noi provocari: admiterea la facultate. Universitațile se intrec și in 2019 in oferte: cazare sau pregatire gratuita pe perioada admiterii, gratuitate in gradini botanice, baze sportive și teatre de vara.1.…

- Romania nu are o rețea 5G pusa la punct, dar un operator telecom ofera deja abonamente de internet 5G in trei orașe din țara, scrie Playtech. Vodafone este primul operator care lanseaza abonamente 5G in București, Cluj-Napoca și Mamaia. Astfel, compania extinde acoperirea rețelei in Cluj-Napoca și Mamaia…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este prezenta din nou in clasamentele internaționale reprezentative ale instituțiilor de invațamant superior, situandu-se, alaturi de Universitatea din Bucuresti, in intervalul 801-1000 in clasamentul QS.

- Schimbare dramatica, inregistrata de universitatile din Romania: trei dintre institutiile de invatamant superior romanesti prezente anii trecuti in rankinguri nu au mai prins top 1000. Romania este prezenta in clasament cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si Universitatea din Bucuresti, ambele…

- Trei dintre universitatile romanesti, care au fost prezente anii trecuti in clasamentul international al universitatilor Quacqarelli-Symonds, nu s-au mai clasat in top 1000. Conform clasamentului World University Rankings QS, publicat in urma cu doua zile, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca…

- Trei dintre instituțiile de invațamant superior romanești prezente anii trecuți in rankinguri nu au mai prins top 1000. World University Rankings QS, publicat in urma cu doua zile arata ca singurele care au intrat in top sunt Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București.

- Schimbare dramatica in clasamentul international al universitatilor Quacqarelli-Symonds, inregistrata de universitatile din Romania: trei dintre institutiile de invatamant superior romanesti prezente anii trecuti in rankinguri nu au mai prins top 1000. World University Rankings QS publicat in urma cu…