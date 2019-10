Stiri pe aceeasi tema

- Kennith Ng traieste in Hong Kong si a povestit cum a platit peste 600 de euro pentru doua portii de mancare si o sticla de apa la acelasi restaurant. Pentru mancare a platit 468 de euro, suma la care s-a adaugat bacsisul obligatoriu de 137 de euro. Barbatul si sotia sa, Bobo Chan, au protestat, insa…

- Doua turiste din Japonia aflate in vacanța la Roma au avut o experiența neplacuta la un restaurant din centru orașului și au povestit ce s-a intamplat pe Tripadvisor. Tinerele turiste s-au oprit la restaurantul Antico Caffe di Marte și au comandat doua porții de paste și o sticla de apa, potrivit Mirror.co.uk.…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au semnat miercuri un acord limitat, care reduce tarifele pentru produsele agricole, echipamentele japoneze si alte produse, dar nu au reusit sa elimine riscul aplicarii de catre Statele Unite a unor tarife suplimentare pentru importurile…

- Ministerul Culturii din Italia s-a opus construirii unui restaurant McDonald's langa Termele lui Caracalla din Roma, in timp ce primarul Virginia Raggi a declarat ca ''minunile Romei trebuie protejate'', relateaza Reuters.

- Un sistem de izolare seismica din Japonia este instalat in premiera in Romania si in Europa pentru unul dintre cele mai pretioase specimene din patrimoniul national, scheletul de Deinotherium gigantissimum, uriasul de peste 4 metri inaltime si aproape tot atat lungime care poate fi admirat inca de…

- Un conflict intre Coreea de Sud și Japonia ar putea pune in pericol livrarile globale de smartphone-uri și cipuri. Cele doua țari au amplificat o disputa legata de compensațiile pentru munca forțata a sud-coreenilor pentru firme japoneze in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Eliminarea de catre autoritațile…

- Mogulul divertismentului din Japonia, Johnny Kitagawa, cel care a influentat industria muzicala nationala timp de peste o jumatate de secol, a decedat marti la un spital din Tokyo in urma unui infarct, a anuntat biroul sau, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres. Kitagawa, care a fondat in…