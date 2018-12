Stiri pe aceeasi tema

- Compania este chemata in instanta intr-un nou proces depus in California, fanii acuzand compania de reclama falsa si de raportarea unor specificatii false pentru iPhone X, XS, XS Max si XR. Conform documentelor depuse la tribunal vineri, doi utilizatori de iPhone se plang de faptul ca Apple…

- Din cauza caderilor masive de zapada de pe versanti pe raza judetului Hunedoara traficul rutier a fost intrerupt temporar intre Bumbesti Jiu si Petrosani, precizeaza compania. Echipaje ale CNAIR si ale Politiei Rutiere monitorizeaza in permanenta zona pentru ca circulatia rutiera sa se desfasoare…

- Purtatorul de cuvant al ISJ Cluj, Amalia Gurzau, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX ca se vor lua masuri astfel incat cursurile sa fie recuperate. ”Scoala gimnaziala din comuna Bobalna este inchisa luni, nu se tin ore, din cauza ninsorilor. De asemenea, in alte cinci sate, elevii…

- Cauza exploziei este momentan necunoscuta, insa se presupune ca s-a produs in urma unei scurgeri de gaze. Politia a inchis zona pe fondul temerilor ca s-ar putea produce noi explozii. Peste 20 de vehicule de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul izbucnit in urma exploziei.…

- "Nu, un al doilea referendum ar fi conflictual. Am primit votul oamenilor, am facut referendumul si acum trebuie sa implementa, rezultatul", a declarat oficialul britanic. Hinds considera ca intelegerea facuta de premierul Theresa May, privind iesirea din Blocul comunitar, este una "balansata"…

- Peste 33.500 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

Ministrul de Externe roman a facut declaratiile in cadrul Forumului anual de la Doha. Romania va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE din ianuarie pentru urmatoarele sase luni.

- "Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident. Sa speram ca nu este nevoie", le-a spus presedintele jurnalistilor straini. Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, la Bruxelles, o intalnire bilaterala cu premierul britanic, Theresa May.…