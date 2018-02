Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in Austria. Poliția din Austria spiune ca o persoana a fost ucisa și alte 15 au murit, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca un tren a lovit o parte laterala a altui tren in jurul orei 12:25…

- Cei doi soti - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Malta, din districtul Mriehel, a adaugat politia. Drumul, care duce spre orasul Rabat, din centrul insulei, a fost inchis dupa accident. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de…

- Constantina Dita este in doliu. Sotia fratelui ei a murit, iar fosta campioana olimpica la maraton este foarte afectata de acest lucru. Pe pagina ei de Facebook, fosta campioana olimpica la maraton a publicat un mesaj emotionant.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Accident rutier grav in stanga Nistrului. Un automobil Mercedes a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un TIR. Potrivit presei din regiune, impactul a fost atat de puternic, incat TIR-ul a fost intors pe sosea.In urma accidentului, soferul masinii Mercedes a murit pe loc.

- Primul accident a avut loc in comuna Jilava. Un sofer a intrat cu masina peste un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Pietonul avea haine inchise la culoare iar soferul nu a mai putut sa-l evite. In urma impactului pietonul a decedat pe loc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Cel putin o persoana a murit si alte cinci au fost ranite la Moscova in cursul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate vreodata in oras de la inceputul estimarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentiile meteorologice citate de AFP.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a fost ranit.

- Accidentul a avut loc miercuri la o trecere la nivel cu calea ferata din zona Crozet, in statul Virginia. Un tren Amtrak in care erau congresmeni a lovit un camion. O persoana din camion a murit, iar alta este in stare grava in urma accidentului. In tren se aflau numerosi congresmeni care urmau sa ajunga…

- Un tren in care erau membri ai Congresului SUA, inclusiv Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a lovit un camion, o persoana din autovehicul murind in accident, afirma surse citate de CNN.

- Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla s-a soldat cu 3 politisti morti si 14 raniti. Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz…

- Celebra scriitoare americana Ursula K. Le Guin, ale carei carti s-au vandut in milioane de exemplare in intreaga lume, a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat, marti, familia autoarei, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Ministrul Finantelor, LOVITURA pentru inspectorii ANAF: Amenzile…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- O persoana a murit, iar alte 56 au fost ranite, miercuri, în urma unui cutremur cu magnitudine 4,2, într-o zona aflata la 50 de km de capitala iraniana Teheran, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Majoritatea victimelor au fost ranite în timp ce încercau sa…

- Accidentul s-a produs in zona Kritzendorf, in districtul Klosterneuburg, la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Viena."Un tren de mare viteza a intrat in coliziune cu un tren regional, iar cel putin doua vagoane s-au rasturnat (...)", a declarat un purtator de cuvant al companiei feroviare din…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit vineri seara in apropiere de Viena, accident in urma caruia doua vagoane au deraiat, 12 persoane fiind ranite, dintre care patru in stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Patru adolescenti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti grav dupa ce un autobuz scolar si un tren s-au ciocnit, joi, in apropierea orasului Perpignan, in sud-vestul Frantei, a anuntat Ministerul de Interne francez, transmite Reuters.

- Un barbat de 58 de ani a depasit o masina, insa in momentul in care a incercat sa revina pe banda sa de mers a pierdut controlul asupra volanului patrunzand pe contrasens si intrand in colziune cu un alt vehicul. Din nefericire, el a decedat, iar soferul ce circula regulamentar a fost ranit.

- Un accident cumplit a avut loc, miercuri, la Patrauti, judetul Suceava. O persoana si-a pierdut viata si o alta se afla in stare grava, dupa ce masinile pe care le conduceau s-au ciocnit frontal.

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters.

- Tanara in varsta de 25 de ani, care a fost gasita moarta la statia de metrou Dristor 1, ar fi fost impinsa de catre o femeie in varsta de aproximatv 45 de ani, atacatoarea fiind cautata la aceasta ora de catre politisti, anunta Politia Capitalei.

- Italia va declara starea de urgența cu privire la livrarile de energie, dupa explozia de la terminalul de gaze de la Baumgarten, estul Austriei, a declarat marți ministrul italian al Industriei, Carlo Calenda, transmite Reuters. O explozie survenita marți dimineața la terminalul…

- Italia va declara starea de urgenta cu privire la livrarile de energie, dupa explozia de la terminalul de gaze de la Baumgarten, estul Austriei, a declarat marti ministrul italian al Industriei, Carlo Calenda, transmite Reuters.O explozie survenita marti dimineata la terminalul de gaze din…

- Accidentul s-a petrecut pe platforma combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea, in jurul orei 10:30. Din primele cercetari, se pare ca, muncitorii faceau lucrari de reparatie la un recipient in care fusesera anumite substante toxice, iar din cauza emanatiilor de gaze, s-ar fi intoxicat, potrivit…

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- UPDATE ORE 16.05 Poliția din New York a anunțat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale dimineții, relateaza Reuters și AFP. Explozia, care potrivit…

- Polițiștii timișeni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul persoanei gasite carbonizate intr-un incendiu care a izbucnit, duminica dimineața, in mai multe spații comerciale din Timișoara și care a fost lichidat dupa opt ore e intervenții ale ISU Banat. ''S-a deschis dosar…

- Un accident feroviar s-a produs, marti, in Germania, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa. In urma coliziunii, cel putin 50 de oameni au fost raniti, potrivit unor surse din politie. mAccidentul a implicat un tren de pasageri și un altul de marfa și a avut…

- O tanara de 18 ani din Ramnicu Sarat a murit in noaptea de vineri spre sambata in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean din Buzau, iar alte cinci persoane au ajuns la spital dupa o coliziune pe DN 2 E85.

- Fostul comandant al forțelor croate din Bosnia, Slobodan Praljak, 'a murit intr-un spital din Haga dupa ce a baut otrava' in sala de judecata a Tribunalului Penal Internațional de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI), a anunțat agenția oficiala croata Hina, relateaza AFP și Reuters.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc pe DN 72, care face legatura intre municipiul Ploiesti si municipiul Targoviste. Doua autoturisme s-au ciocnit violent in zona Parcului industrial Ploiesti, la cativa kilometri de intrarea in oras, accidentul…

- Un grav accident s-a produs marti dimineata la intersectia dintre DN39 si A4, in judetul Constanta. Conform primelor date sunt implicate doua autoturisme, iar o persoana a decedat. La interventie ia parte si elicopterul SMURD.

- Explozie intr-o oțelarie din Belgia. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața, iar alte doua au fost ranite grav in urma unei deflagrații care a avut loc intr-un complex siderurgic al gigantului ArcelorMittal din orasul Gent. Circumstanțele in care a avut loc explozia sunt inca neclare. Potrivit publicației…

- Charles Manson, liderul sectei care si-a trimis adeptii, cunoscuti drept “Familia Manson”, sa comita crime oribile ce au zguduit atmosfera epocii hipiote din anii ’60 din California, a murit la varsta de 83 de ani, informeaza Reuters, citand oficiali ai inchisorii unde acesta isi ispasea pedeapsa.

- Un accident teribil, care s-a petrecut, duminica seara, in județul Alba a provocat moartea unei persoane și ranirea altor trei oameni. Accidentul s-a produs in urma ciocnirii a trei autoturisme.

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au murit, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in judetul Mehedinti, fiind nevoie de interventia pompierilor de la descarcerare.

- O femeie insarcinata a fost grav ranita, intr-un accident in lant produs pe o sosea din capitala Ucrainei. Potrivit politiei de la Kiev, cinci masini s-au ciocnit violent, dupa ce unul dintre soferi a schimbat banda de circulatie fara sa se asigure.