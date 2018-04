Stiri pe aceeasi tema

- Marea majoritatea a victimelor au suferit rani minore, fiind externate la scurt timp dupa ce au fost examinate de doctori, a declarat un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta iraniene. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 9 kilomteri de orasul Sarpol-e Z̄ahab din Iran si 78 de…

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Doua persoane au fost ranite usor intre-un accident produs cu putin timp in urma pe DN6, intre Cosoveni si Leu. Din primele informatii ale IPJ Dolj, soferul unui Aro a efectuat o manevra de intoarcere fara sa se asigure si ...

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judeaene Buzau, agent sef adjunct Mihail Draghiciu, accidentul s-a produs la iesirea din satul Satuc, fiind implicate doua autoturisme. Primele informatii arata ca un autoturism Cielo s-a ciocnit cu un Audi, iar in urma impactului extrem de violent…

- Accident groaznic pe DN 10 , Buzau-Brașov, la ieșirea din localitatea Satuc, spre Buzau. Doi oameni au ars de vii in mașina in care se aflau dupa ce autoturismul s-a ciocnit cu un altul. Alte doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza, pe Drumul Național 10, la ieșirea din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in accidentul de pe DN2 (E85) au fost implicate un autoturism si doua dube de transport marfa. Evenimentul s-a produs in jurul orei 14:00, la limita dintre județele Buzau și Vrancea. Cauza producerii a fost patrunderea…

- Un grav accident de circulație a fost provocat, astazi, de un consilier local PSD din Banat. Este vorba de Florin Bogdea, care deține funcția de director al Liceului Tehnologic “Dacia” din Caransebeș și este liderul grupului PSD din consiliul local din oraș. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Atac cu bomba in orașul Alexandria din Egipt. Un om a murit și alte patru persoane au fost ranite. O explozie s-a auzit in apropierea unui hotel din orașul Alexandria, Egipt. Presa locala arata ca cel puțin o persoana a fost ucisa și alte patru au fost ranite dupa explozie.

- Doua persoane au fost ranite, sâmbata dimineata, în urma unei explozii care s-a produs la o casa din Navodari. Potrivit primelor informatii, casa este cazuta aproape în întregime.

- Vremea a pus probleme astazi in tot judetul Constanta. Carosabilul a fost acoperit pe mai multe drumuri din judet cu zapada si polei iar accidentele nu au intarziat sa apara. Primul eveniment rutier a avut loc pe raza localitatii Lazu, in dreptul unei treceri de pietoni. Doua masini au fost implicate…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite duminica dupa amiaza, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, cele trei victime fiind transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, o femeie in varsta de 36 de ani care…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi...

- În urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu, doua mașini s-au ciocnit! În urma impactului, doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de îngrijiri medicale! Un barbat s-a ales cu un picior rupt, iar un alt pacient a suferit un…

- Traficul rutier este blocat pe DN 25 Galati-Tecuci, intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu, din cauza unui grav accident de circulatie in urma caruia au rezultat cinci victime, doua in stare foarte grava. La fata locului s-au deplasat trei ambulante si un echipaj ISU de la descarcerare,…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Un tanar de 27 de ani din Republica Moldova este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns pe contransens cu masina pe care o conducea, lovind in plin o autoutilitara care circula regulamentar.

- Sase persoane aflate intr-un autobuz au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, dupa ce soferul unui autotren a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul s-a ciocnit cu autobuzul. Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar…

- Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar de la Filesti, dupa ce soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, de unde venea autobuzul. "Din primele informatii se pare ca autotrenul se deplasa dinspre…

- O femeie a murit si alte 22 de persoane au fost ranite luni in Austria dupa ce doua trenuri de calatori s-au ciocnit, a anuntat politia austriaca, citata de Reuters si HotNews.ro. Trei copii se numara printre raniti. Accidentul s-a ...

- Un accident feroviat grav s-a produs luni in Austria. Poliția austriaca spune ca o persoana a fost ucisa și alte 20 au fost ranite, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca cele doua trenuri s-au ciocnit in jurul orei 12:25 pm, in timp…

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a cerut…

- Momente de panica pe aeroportul din Frankfurt. 14 persoane au fosta ranite dupa ce un autobuz care transporta pasagerii de la avion catre terminal s-a ciocnit cu un camion de pe platforma aeroportului.In autobuz se aflau 72 de calatori care se intorceau din Sevilia.

- "Viata a patru raniti prin impuscare este in pericol", a declarat pentu AFP parchetul, precizand ca alti sase migranti au fost raniti in urma unor "lovituri ca bare de fier" intr-o noua incaierare joi seara. Alti trei migranti au fost raniti intr-o prima incaierare la inceputul dupa-amiezii. Un prim…

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite in orașul australian Sydney, unde un tren de navetiști a ratat oprirea in gara. Garnitura a oprit brusc in stația Richmond, lovind tampoanele de la capat de linie. Accidentul s-a produs la o ...

- Trei persoane au fost ranite grav, duminica seara, una fiind in stop cardiac, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR incarcat cu busteni si a luat foc, pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, sambata, ca doua autoturisme s-au ciocnit pe un drum in localitatea Santana de Mures, in urma impactului cinci persoane fiind ranite. „Doua dintre victimele din cadrul accidentului sunt de…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro. Din primele informații, poliția a anunțat ca, aparent ar fi vorbade un accident, aceleași surse precizand ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, trei accidente rutiere s-au produs, joi dimineata, in judetul Sibiu. Primul eveniment rutier a avut loc in orasul Agnita, pe str. 1 Decembrie, din cauza neacordarii de prioritate unor pietoni. Un tanar de 24 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore, informeaza Romania TV. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand spitalizarea.…

- Un șofer, in varsta de 39 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident in municipiul Bistrița. Acestuia i-a fost intocmit dosar penal pentru vatamare din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

- Doua persoane au fost ranite, duminica, in urma unei explozii produse in apropierea unei statii de metrou de la periferia orasului Stockholm, a anuntat politia suedeza, care exclude ipoteza unui atac terorist, relateaza AFP, citata de News.ro

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local, potrivit

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Un accident neașteptat a avut loc pe aeroportul din Toronto. Un avion care era tractat s-a ciocnit cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze. In urma impactului a izbucnit un incendiu, iar pompierii au acționat imediat.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.