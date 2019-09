Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 11/09/2019 la ora 08:30:58(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3.8 pe scara Richter, la adancimea de 132km. Intensitatea cutremurului in zona…

- Slujba de pomenire, la Cimitirul central din Campineanca, iar meciul de old-boys, la Unirea De la trecerea la cele veșnice a marelui talent fotbalistic Florin Jelea, apoi a tatalui, Gheorghe, fost important om de fotbal al Vrancei – mereu indurerat dupa ce și-a pierdut fiul, au trecut ani. Uitarea intervine,…

- Consilierii locali focșaneni vor decide asupra unei investiții imobiliare inedite pentru muicipiu, doua blocuri de șase etaje și o gradinița. Investiția ar urma sa fie realizata pe strada Vrancei, dupa targul auto, pe un teren de aproape jumatate de hectar. Planul Urbanistic Zona pentru proiectul „Construire…

- Pentru evitarea riscurilor de ratacire din cauza interpretarii eronate sau necunoașterii semnelor, marcajelor și indicatoarelor din arealul montan și submontan al Vrancei, consideram utila informarea cu privire la acestea. Semnele de marcaj ale traseelor turistice sunt banda verticala, crucea cu brate…

- Producatorii de produse tradiționale pot solicita, online, eliberarea atestatului pentru produse tradiționale prin intermediul versiunii web a CPAC – Catalogul Produselor Alimentare Certificate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca pe site-ul www.madr.ro a fost creat un buton la…

- In perioada 1-13 august 2019, Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, prin Biroul de catehizare, a organizat Concursul catehetic Maica Domnului, povațuitoarea tinerilor. Evaluarea și premierea copiilor inscriși in competiție a avut loc marți, 13 august 2019, la Ceainaria…

- Ministrul PSD al Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca raportul de control privind platforma informatica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate va fi depus la DNA in urmatoarele zile, dupa finalizare. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa organizate, la sediul ministerului,…