Kathmandu, 4 feb /Agerpres/ - Doua treimi dintre ghetarii aflati in muntii Himalaya si Hindukus ar putea sa se topeasca pana la sfarsitul acestui secol daca planeta ramane pe aceeasi traiectorie in ceea ce priveste emisiile de gaze cu efect de sera, fapt ce ar putea sa destabilizeze marile fluvii ale Asiei, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza AFP. Cu o lungime de 3.500 de kilometri, din Afganistan pana in Myanmar, regiunea muntoasa Hindukus-Himalaya (HKH) este considerata "al treilea pol" al Terrei de catre oamenii de stiinta datorita uriaselor sale rezerve de gheata. Ele alimenteaza…