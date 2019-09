Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua treimi dintre candidatii care doresc sa obtina permisul auto nu promoveaza examenul, numai 37,15% reusind acest lucru, potrivit reprezentantilor Serviciului Public Comunitar Regim Permise de...

- Peste 13.000 de masini au fost inmatriculate de la inceputul anului in Vrancea, insa numai trei dintre acestea sunt vehicule electrice, potrivit reprezentantilor Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului judetului Vrancea…

- Ieri, 20 august 2019, in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din Focșani, județul Vrancea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Brandușei din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme a depasit 352.000 de unitati, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 0,9% fata de aceeasi perioada din 2018, din acest total 73,5% fiind reprezentate de masinile second-hand, releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- O femeie de 36 de ani, cu dubla cetațenie: romana si a Republicii Moldova, este cercetata pentru ca a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals.Moldoveanca s-a prezentat pentru verificari in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F.

- La nivelul judetului au fost depuse 155 contestatii din care 36 au fost admise in minus, iar 17 au ramas nemodificate. In urma contestatiilor, procentul notelor mai mari sau egale cu a crescut de la 318, adica 47,81% la 370 (55,63%), iar numarul lucrarilor cu note mai mari sau egale cu 5 a…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme second hand a scazut, in Romania, cu aproape 7,29%, in primul semestru al anului, pana la 217.701 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, cand erau inregistrate 234.794 de exemplare, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Peste 289.000 de autoturisme noi si second hand au fost inmatriculate in Romania, in primul semestru al anului, in scadere cu 1,88% fata de aceeasi perioada din 2018, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES. …